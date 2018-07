TeamGroup Dash Card - memorijske kartice za dashboard kamere

TeamGroup je predstavio Dash Card. Ono što bi većina nas nazvala tek memorijskom karticom, TeamGroup naziva posebnom memorijskom karticom za kamere za vožnju, tj. za dashboard kamere.

Dizajnom i dimenzijama odgovara svakoj drugoj memorijskoj kartici microSD formata. Dolazi u crnoj boji kućišta s podacima otisnutim u bijeloj boji te se odlikuje UHS-I U1 (Class 10) specifikacijama koje jamče snimanje FHD videa pri 30 fps.

Dash Card stiže u kapacitetima od 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB i 128 GB. Sve modele odlikuje brzina čitanja podataka do 80 MB/s, dok brzina zapisivanja podataka ide do 15 MB/s za modele do 64 GB. Jedino 128-gigabajtni model podatke zapisuje brzinom do 20 MB/s.

Ipak, ono po čemu se izdvaja od većine drugih memorijskih kartica je otpornost na niske i visoke temperature. Proizvođač navodi kako Dash Card podnosi temperature od -25 do +85 stupnjeva Celzijusa. Tu je dakako i otpornost na udarce, padove i vodu te rendgensko zračenje.

Proizvođač na svojim službenim internetskim stranicama navodi i kako će snimljeni podaci ostati sačuvani bez obzira na sve, čak i u slučaju oštećenja kamere u slučaju nezgode. TeamGroup je Dash Card pokrio petogodišnjom garancijom.

Cijena im za sada nije poznata, no kako se radi o „posebnoj“ opremi za očekivati je da će cijena biti i nešto veća u odnosu na takozvane obične memorijske kartice istog kapaciteta.