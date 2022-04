Teams konačno stiže na Microsoft Store

Iako je poprilično neobično da se Teams već nije mogao preuzeti s Microsoft Storea, to će se uskoro promijeniti

Microsoft je nedavno ažurirao Microsoft 365 Roadmap, u kojem je otkriveno da Teams, tvrtkina platforma za komunikaciju i videokonferencije, konačno stiže na Microsoft Store.

Dakle, oni koji su htjeli preuzeti Teams, morali su to učiniti putem službene internetske stranice ili ga instalirati uz cjelokupni Office 365, što je ipak zahtijevalo dodatne korake. No, jednom kada on konačno stigne u Microsoft Store, korisnici će se moći „dočepati“ tvrtkine komunikacijske platforme na puno praktičniji način.

Navodi se da će Teams biti dostupan u Microsoft Storeu već sljedećeg mjeseca za Windows 10 i 11. Verzija za „desetku“ moći će se koristi s osobnim, poslovnim i školskim računima, dok će ona za Windows 11 biti samo za poslovne i školske račune.

Kako prenosi The Verge, Microsoftov najnoviji OS dolazi s već ugrađenom verzijom Teamsa namijenjenom za osobne svrhe, odnosno razgovaranje s prijateljima i obitelji. Riječ je, naime, o inačici koja se donekle razlikuje od ove „standardne“.

Podsjećamo da je Microsoft obećao dovesti Team na svoj Store još u lipnju prošle godine, no taj se pothvat očigledno odužio. Štoviše, to je upravo bilo u ono vrijeme kada je tvrtka najavila mogućnost instaliranja Android aplikacija na Windows 11 putem Amazonove trgovine aplikacija, pa su korisnici neko vrijeme s lakoćom mogli preuzeti mobilnu verziju Teamsa na svoje računalo.