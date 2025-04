Posljednja tri tjedna Skypea: Sve što morate znati

Skype, nekada najpopularnija svjetska platforma za videopozive, službeno će biti ugašena 5. svibnja. Do toga je ostalo, dakle, samo tri tjedna, tijekom kojih korisnici mogu prebaciti svoje kontakte i podatke na platformu koja će ga zamijeniti, Microsoft Teams. Već sada moguće je besplatno prijeći sa stare na novu aplikaciju, a iz Microsofta su o tome počeli obavještavati sve vlasnike računa na Skypeu.

Automatska migracija na Teams

Kao prvo, tijekom narednih tjedana svima je omogućeno preuzeti Teams u besplatnoj verziji na ovim stranicama, u slučaju da ga već nemaju instaliranoga. Nakon toga u aplikaciju Microsoft Teams Free moguće se prijaviti podacima sa Skypea (korisničko ime i lozinka ostaju isti). To će rezultirati automatskom migracijom kontakata i povijesti razgovora sa Skypea na Teams. O tome će svim korisnicima uskoro početi stizati i notifikacije unutar Skypea.

Tijekom ovog kratkog prijelaznog razdoblja Skype će ostati aktivnim, a logiranje na Teams ne znači da ćete na novu aplikaciju morati potpuno prijeći istog trenutka – za to imate vremena do 5. svibnja. Sve do tog datuma dvije aplikacije će biti interoperabilne, što znači da će svi korisnici s Teamsa moći razgovarati s kontaktima koji su još uvijek na Skypeu. Dakle, svi bi trebali ostati povezani sa svima cijelo vrijeme, bez obzira na to tko je već prešao na Teams, a tko nije.

Podaci na Skypeu ostat će arhivirani i dostupni za preuzimanje sve do siječnja 2026. godine. Preuzeti ih je moguće već sada putem uputa dostupnih na ovom mjestu. Isto tako, korisnici mogu već sada i izbrisati cijelu svoju povijest razgovora sa Skypea, ako to žele. Onima koji ne učine ništa po pitanju brisanja ili preuzimanja, podaci će biti izbrisani automatski u siječnju sljedeće godine.

Teams više neće omogućavati Skypeove naplatne usluge, tj. pozivanje fiksnih telefonskih brojeva. Postojeće pretplate za pozive i Skype brojeve obnavljale su se samo do 3. travnja 2025. Nakon svibnja 2025., oni s i dalje aktivnim Skype kreditima i pretplatama mogu nastaviti koristiti do tada plaćene značajke i koristiti usluge pozivanja sa Skypeovog web portala i unutar aplikacije Teams Free. Kao rezultat ovih promjena, pretplatnički paketi Microsoft 365 Personal i Microsoft 365 Family više neće dolaziti uz besplatne minute razgovora na Skypeu.