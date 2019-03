Windowsi sada sami uklanjaju problematične zakrpe

Microsoft je s Windowsima 10 uveo prasku obaveznog preuzimanja te instalacije novih nadogradnji, odnosno zakrpi za operacijski sustav Windows. Kako je vrijeme, ali i iskustvo pokazalo, dobra ideja nije uvijek jednako dobro i funkcionirala.

Primjerice, na samom početku Windowsa 10 nije bilo moguće odgoditi vrijeme instalacije već bi Windowsi to činili odmah po preuzimanju što je znalo rezultirati i naprasnim resetiranjem računala usred posla ili gaminga. Srećom po korisnike Microsoft je s vremenom malčice popustio po tom pitanju i omogućio im da sami odrede vrijeme kada žele da se zakrpe instaliraju ili da ih na neko vrijeme i odgode.

No, to ne znači da su svi problemi oko instalacija nadogradnji i zakrpi time nestali. Naprotiv, znalo se dogoditi da neka od zakrpi toliko destabilizira sustav da su korisnici morali pribjeći uklanjanju netom instaliranih zakrpi ili čak vraćanju na stariju inačicu operacijskog sustava. Jedna od većih zabilježenih grešaka je svakako ona oko nestajanja većih količina podataka nakon instalacije prve inačice October Updatea.

Zatim tu je i najsvježiji problem sa zakrpama za Windowse 10, s početka ovog mjeseca kada su korisnici primijetili kako im grafički sustav ne radi jednako dobro kao prije instaliranja najnovijih nadogradnji (KB4482887). Čak je i Microsoft postao svjestan čestih problema s nadogradnjama da je uz opise problema s pojedinim zakrpama počeo stavljati i opasku „ignore the error“ kojom upućuje korisnike da već znaju za problem i da rade na njegovom ispravljanju, a oni (korisnici) neka ga do nove zakrpe koja će ga ispraviti jednostavno ignoriraju.

Par dana kasnije Microsoft je ispravio problem, ali je odlučio i otići korak dalje. Prema novom upisu na njihovoj službenoj internetskoj stranici Windowsi 10 su dobili novu značajku – mogućnost samostalnog uklanjanja problematičnih zakrpi. Naime, ako Windowsi nakon instalacije neke zakrpe zaključe kako je ista pogubna za uređaj na koji je instalirana, automatski će krenuti u njezinu deinstalaciju. Kako se isti problem ne bi ponovio sporna zakrpa bit će blokirana u narednih 30 dana, što će Microsoftu i njegovim partnerima omogućiti dovoljno vremena da ispitaju problem i pronađu za njega rješenje.

Po isteku 30-dnevne karantene Windowsi će ponovno pokušati instalirati spornu zakrpu. Naravno, Microsoft će ostaviti mogućnost prisilne instalacije ukoliko korisnik baš želi ili zbog softverske kompatibilnosti s drugim aplikacijama mora imati baš tu zakrpu instaliranu na računalu bez obzira na moguće probleme do kojih njezinom instalacijom može doći. No, u slučaju da se Windowsi ponovno ne mogu pokrenuti, pokrenut će se ista procedura – Windowsi će ukloniti zakrpu i staviti ju u karantenu na 30 dana.

Ako kojim slučajem dođe do gore opisanog scenarija Microsoft će korisnika o tome obavijestiti porukom „We removed some recently installed updates to recover your device from a startup failure“.