Asus Mini PC PN62 - snažan i kompaktan

Asus je ovih dana imao dosta posla, na CES 2020 sajmu koji je nedavno završio predstavio je pregršt nove opreme. Tih dana moglo se vidjeti i kompaktno mini računalo oznake PN62.

Radi se o dimenzijama manjem, ali po specifikacijama snažnom računalu koje se temelji na najnovijim Intelovim procesorima i najnovijim tehnologijama. Primjerice kupcima su na raspolaganju Intelovi procesori desete generacije, ali i tehnologije poput Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.

U najsnažnijem izdanju PN62 se temelji na Core i7-10710U procesoru. Ovisno o potrebama korisnika može biti opremljen s do 64 GB RAM-a (DDR4-2666) i povećom količinom podatkovnog prostora. Naime, Asus je pored jednog M.2 utora za SSD-ove do kapaciteta 256 Gb pripremio i jedan 2,5“ SATA utor za HDD ili SSD uređaje do kapaciteta 1 TB.

Asus je ovo mini računalo opremio i većim brojem portova. Na prednjem panelu kućišta nalazi se po jedan USB Type-A i USB Type-C port, jedan combo 3,5-milimetarski audio port za slušalice i mikrofon te jedan IR prijemnik i čitač memorijskih kartica. Na prednjoj strani se nalaze i dva mikrofona čija je zadaća ispravno prepoznati glasovne naredne korisnika upućenih Microsoftovoj Cortani.

Stražnja strana kućišta ima ukupno sedam konektora. Od toga su dva USB Type-A konektora te po jedan USB Type-C, HDMI, DisplayPort, Ethernet i naponski port. Naime, kako su dimenzije kućišta, a time i računala manje, napajanje je izvedeno preko eksternog adaptera (65 W ili 90 W).

Za korisnike kojima nije potreban DisplayPort, već serijski, VGA ili dodatni Ethernet ili USB Type-C (Thunderbolt 3) port moguća je i takva konfiguracija. Dimenzije kućišta su 115 x 115 x 49 milimetara, a masa 700 grama. Asus PN62 kompatibilan je s VESA standardom te je dosta tih u radu, pod najvećim opterećenjem buka ne prelazi 36,9 dBA, a u prosjeku je oko 21,5 dBA.