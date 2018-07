Gigabyte predstavio single-board PC sa četverojezgrenim Celeronom

Godinu dana nakon što je predstavio svoje prvo single-bord računalo (GA-SBCAP3350) Gigabyte je predstavio i drugo. Novi GA-SBCAP3450 model temelji se (kako mu samo ime sugerira) na Intelovom četverojezgrenom Celeronu N3450.

To je ujedno i jedina razlika u odnosu na prošlogodišnji model. Podsjetimo, prvo Gigabyteovo single-board računalo stiglo je sa slabijim, dvojezgrenim Celeronom N3350. Čini se kako se ostatak konfiguracije pokazao kao pun pogodak jer proizvođač osim ugradnje novog procesora nije išao u daljnje izmjene.

Gigabyte GA-SBCAP3450 ima pavisan sustav hlađenja procesora zbog čega tijekom rada ne proizvodi buku

I ovogodišnji model (GA-SBCAP3450) tako ima jedan SO-DIMM memorijski utor koji podržava do 8 GB RAM-a (DDR3L @ 1866/1600/1333 MHz) te mogućnost ugradnje do dva SATA te jednog mSATA uređaja. Također je zadržan i jednak broj portova – dva USB 3.1 porta te četiri USB 2.0/1.1 porta. Kako je ovo mini računalo predviđeno za poslovna okruženja proizvođač je osigurao i dvije Gigabitne LAN kartice.

Za spajanje mini računala s monitorom predviđena su dva video izlaza – jedan D-Sub te jedan HDMI video izlaz. Što se razlučivosti tiče, analogni D-Sub izlaz u mogućnosti je dati rezoluciju do 1.920 x 1.080 točaka pri 60Hz, a moderniji, HDMI izlaz rezoluciju do 3.840 x 2.160 točaka pri 30 Hz. Inače GA-SBCAP3450 nema vlastitu grafiku, već se oslanja za onu unutar procesora. Memoriju potrebnu za njezin rad dijeli s ostatkom sustava i može joj se dodijeliti do 512 MB memorije. Stoga valja pripaziti na količinu prilikom kupnje RAM-a za ovo mini računalo.

Gigabyte GA-SBCAP3450

Jedna od prednosti ovog mini računala je svakako to što proizvođač nije trajno ugradio memoriju te za pohranu podataka nije ugradio sporiju eMMC memoriju (zalemio ih na PCB), kao recimo ECS, već je te komponente ostavio na odabir kupcima.

Dimenzije PBC-a, a time i cijelog računala su 146 x 102 milimetara. Detaljne specifikacije novog modela možete provjeriti na službenim internetskim stranicama proizvođača.