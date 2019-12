Maxtang, nečujni mini PC s AMD-ovim Ryzenom

Kada se govori o mini računalima s pasivnim hlađenjem većinom se misli na računala s nekim slabijim Intelovim Celeronom ili Pentiumom. No, sada se na tržištu pojavilo i jedno takvo računalo s AMD-ovim procesorom Ryzen 2500U.

Radi se mini računalu VHFP30 kineske tvrtke Maxtang. Ovisno o potrebama korisnika ovo mini računalo moguće je nabaviti u više izdanja, a jedno od njih je i barebone izdanje, za korisnike koji već imaju spreman RAM i SSD ili HDD uređaje. Maxtang VHFP30 podržava do 8 GB RAM-a (DDR4) i SSD-ove do 512 GB. Za korisnike kojima je potreban nešto veći podatkovni prostor Maxtang je osigurao i dodatno mjesto za ugradnju jednog 2,5“ SATA HDD-a kapaciteta do 1 TB.

Broj konektora za jedno mini računalo je znatan – ukupno šest USB (Type-A) portova, jedan USB-C, serijski (RS-232), DisplayPort i HDMI port. Zatim, dva RJ45 (Gigabitni) porta, dva 3,5-milimetarska audio porta te jedan SIM port i dva konektora za spajanje vanjskih antena za Wi-Fi.

Zahvaljujući kućištu koje je u potpunosti izrađeno od aluminija, moguće je pasivno hlađenje komponenti, a time i nečujan rad. Proizvođač navodi kako je Maxtang VHFP30 pogodan za kućnu (HTPC i drugo) i poslovnu upotrebu na mjestima gdje je potrebna tišina – škole, bolnice, knjižnice i drugo.

Maxtang VHFP30 dostupan je za kupnju preko AliExpressa po cijeni od 377,15 USD do 514,91 USD, ovisno o konfiguraciji. Dostavlja se i u Hrvatsku putem DHL-a, što stoji dodatnih 66,26 USD.