MSI Cubi 5, prvo kompaktno računalo s Comet Lake procesorima

MSI je obnovio svoju ponudu mini računala iz serije Cubi. Novi model nosi jednostavan naziv – Cubi 5 10M i igrom slučaja prvo je kompaktno računalo na tržištu koje je opremljeno Intelovim procesorima iz Comet Lake serije. Isprva se mislilo kako će to biti Intelov Frost Canyon NUC, ali kako navedeni još nije predstavljen ta čast je pripala MSI-jevom Cubiju.

Ovisno o potrebama korisnika Cubi 5 može se opremiti s procesorima do Core i7 U modela te do 64 GB RAM-a. Cubi 5 ima dva memorijska utora (SO-DIMM) u koje je moguće ugraditi DDR4 memoriju brzine do 2.666 MHz.

Za potrebe pohrane podataka MSI je osigurao po jedan M.2 i SATA utor, u koje je moguće ugraditi po jedan M.2 SSD ili po jedan 2,5“ SATA SSD ili HDD. Iako je riječ o računalu kompaktnih dimenzija (124 x 124 x 53,7 milimetara) konektora za spajanje računalne periferije ima dovoljno. S prednje strane kućišta nalaze se po jedan USB 3.2 Type-A i Type-C port (prva generacija) te po jedan 3,5-milimetarski audio port za slušalice i mikrofon.

Stražnja strana kućišta ima ukupno sedam portova – po dva USB 2.0 i USB 3.2 porta, jedan LAN port, te po jedan DisplayPort (1.2) i HDMI (1.4) port. Za razliku od drugih mini računala Cubi 5 nema čitač memorijskih kartica. Prilikom kupnje budući korisnici moći će birati između Wi-Fi (802.11 ac) i Wi-Fi (802.11ax) kartica te između Windowsa 10 u Home ili Pro inačici.

Dimenzije ovog mini računala već smo naveli, ali nismo masu koja iznosi 1,4 kilograma. Cubi 5 10M podržava VESA standard što znači kako ga se može pričvrstiti na monitore koji također podržavaju VESA standard. Kako bi u tom slučaju uključivanje bilo otežano, MSI je kao dodatnu opremu dodao i izdvojeno tipku za uključivanje, a koja se s računalom povezuje kabelom.

Proizvođač posebno naglašava tihi rad računala koje zbog posebnog tihog ventilatora u radu ne stvara buku jaču od 23,6 dBA. Usporedbe radi buka koja se stvara u knjižnicama i prilikom normalnog govora iznosi 40 dBA, odnosno 60 dBA. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.