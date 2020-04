PICO-WHU4, maleno single-board računalo s moćnim Core i7 procesorom

PICO-WHU4 – maleno, ali je moćno računalo koje dizajnom podsjeća na Raspberry Pi, ali koje ga performansama uveliko nadmašuje, a glavni „krivac“ za to je Core i7-8665UE

PICO-WHU4 računalo nalik je popularnom Raspberry Pi računalu, ali daleko moćnije. Glavni krivci za to su Intelovi procesori iz serija Celeron i Core i koji su daleko moćniji od SoC-eva na kojima se temelje Raspberry Pie računala. No to ima i jednu negativnu stranu – daleko veću cijenu koja ovisno o modelu iznosi i više stotina američkih dolara.

Tvrtka AAeon koja je povezana s tvrtkom ASUS svoje mini računalo PICO-WHU4 nudi u četiri procesorske konfiguracije. Kupci ovisno o svojim potrebama mogu birati između modela koji se temelje na Celeron 4305UE, Core i3-8145UE, Core i5-8365UE ili Core i7-8665UE procesoru.

Po defaultu hlađenje procesora je riješeno pasivnim sustavom hlađenja, što znači kako je računalo tijekom rada i vrlo tiho, moglo bi se reći i nečujno. Za korisnike koji će temperaturu procesora željeti držati što nižom, proizvođač je osigurao i hlađenje zrakom kao opciju.

PICO-WHU4 ima jedan memorijski utor unutar kojeg je moguće ugraditi do 16 GB DDR4 memorije (2400 MHz, SO-DIMM). Za pohranu podataka proizvođač je dodao mini-PCIe utor na kojeg se može spojiti SSD uređaj kao i SATA utor na kojeg je moguće spojiti nešto starije i sporije 2,5“ HDD ili SSD uređaje.

PICO-WHU4 ima i po dva HDMI (1.4b), Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 2 (Type-A) te dva serijska porta (RS-232/422/485). Računalo putem HDMI portova može podržati razlučivost do 3.840 x 2.160 točaka. Putem M.2 2230 utora moguće mu je dodati i podršku za Wi-Fi, Bluetooth i drugo, primjerice AI Core X s Intel Movidius Myriad VPU-om.

Dimenzije računala su 100 x 72 milimetara. PICO-WHU4 predviđen je za radna okruženja gdje se temperatura kreće između 0 i 60 stupnjeva Celzijusa. PICO-WHU4 ima i specifičnu namjenu – biti temelj za AI sustave i druge slične namjene. Proizvođač navodi kako bi PICO-WHU4 mogao upravljati od pametnih trgovina do pametnih gradova.

Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Poznata je cijena jedne konfiguracije, srednje snažne temeljene na Core i5 procesoru. Njezina cijena je 783 USD.