Lansirana službena AI kamera za Raspberry Pi

Omiljeni izbor računalnih hobista i elektroničara diljem svijeta, mini računalo Raspberry Pi, moći će se koristiti i za napredne zadatke povezane s umjetnom inteligencijom i, specifično, računalnim vidom, zahvaljujući novom službenom dodatku. Raspberry Pi je u suradnji sa Sonyjem razvio novi modul kamere, zasnovan na pametnom senzoru Sony IMX500 Intelligent Vision Sensor.

Računalni vid za hobiste

Modul uključuje 12-megapikselni CMOS senzor kamere te procesor za ubrzavanje procesiranja računalnog vida i neuronskih modela. To će omogućiti izradu sofisticiranih AI aplikacija zasnovanih na računalnom vidu, bez potrebe za dodatnim vanjskim procesorima. Samim time novi modul kamere bit će kompatibilan s postojećim inačicama mini računala Raspberry Pi, jer neće algoritmima računalnog vida opterećivati njegov glavni procesor.

Novi modul, Raspberry Pi AI Camera, ima isti priključak kao i onaj postojeći s "običnom kamerom", Raspberry Pi Camera Module 3. Rezolucija senzora mu je 4056 × 3040 piksela, fokus je ručni i može se namjestiti na odaljenost od 20 centimetara do beskonačnosti, žarišna duljina je 4,74 mm, uz f1.79. Fizička veličina AI kamere je 25 × 24 × 11,9 milimetara, a dolazi uz 20-centimetarski priključni kabel.

Proizvođač navodi da će modul proizvoditi najmanje do siječnja 2028. godine, što znači da on neće tako brzo zastarjeti i da se na njemu mogu planirati razni višegodišnji projekti. Preporučena prodajna cijena AI kamere je 70 dolara, no ona će na pojedinom tržištu, kao i obično, ovisiti o lokalnim distributerima.

"Obrada slike temeljena na umjetnoj inteligenciji postaje atraktivan alat za programere diljem svijeta. Zajedno s našim dugogodišnjim partnerom za senzore slike Sony Semiconductor Solutionsom, razvili smo Raspberry Pi AI kameru, koja uključuje Sonyjevu ekspertizu u slikovnim senzorima. Radujemo se vidjeti što sve članovi naše zajednice mogu postići korištenjem snage Raspberry Pi AI kamere" – poručio je Eben Upton, generalni direktor Raspberry Pi-a.