Raspberry Pi lansirao dugoočekivani monitor i novo računalo integrirano u tipkovnici

Ljubitelji samogradnje i općenito mikroračunala ovog će Božića moći sebi ili nekom drugome pokloniti nove proizvode iz linije Raspberry Pi, pod uvjetom da ih ugrabe odmah po puštanju u prodaju. Raspberry Pi je, naime, ciljano prije blagdanske sezone u prodaju pustio dva nova proizvoda, Raspberry Pi 500 i Raspberry Pi Monitor.

Raspberry Pi 500

Otprilike četiri godine nakon lansiranja prethodnog računala u tipkovnici, modela 400, lansiran je i njegov izravni nasljednik, računalo zasnovano na pločici Raspberry Pi 5, ali u potpunosti integrirano u kompaktnu tipkovnicu. Kao i osnovni mini PC, donosi četverojezgreni 64-bitni procesor Arm Cortex-A76 na 2,4GHz, 8 GB SDRAM memorije, podršku za do dva 4K monitora s HDMI priključcima, Wi-Fi i Bluetooth, tri USB priključka, gigabitni ethernet utor i standardni Raspberry Pi GPIO priključak.

Osnovna cijena tipkovnice, odnosno računala u njoj, iznosi 90 dolara, a uključuje i SD karticu od 32 GB. Za 120 dolara moguće je nabaviti Desktop Kit, koji uz kompaktno računalo dodaje i miša, napajanje, 2-metarski HDMI kabel i upute za početnike.

Raspberry Pi Monitor

Drugi lansirani proizvod novitet je u ponudi. Raspberry Pi odsad može biti priključen i na vlastiti monitor, pa uz ranije opisanu tipkovnicu hobisti i entuzijasti mogu na stolu imati cijeli desktop setup, u potpunosti s markom popularne maline.

Prvi Raspberry Pi Monitor košta 100 dolara, dolazi s 15,6-inčnim full HD IPS panelom, gamuta 45% i kuta gledanja do 80°. U njega je ugrađeni i par stereo zvučnika snage po 1,2 W, a u kompaktnom se tijelu krije i sklopivi stalak, kao i VESA kompatibilni prihvati. Monitor se napaja putem USB-C priključka, no priključite li ga na slabije USB-A napajanje također će raditi – ali uz svjetlinu do 60% i glasnoću zvuka do 50% od maksimalne.