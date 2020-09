Steelseries Rival 3 Wireless, gamerski miš s dugotrajnom baterijom i dvostrukom bežičnom konekcijom

SteelSeries predstavio je novi miš za igrače – Rival 3 Wireless. Miš se od ostatka ponude izdvaja po tome što je prvi miš s novim SteelSeries TrueMove Air optičkim senzorom koji je prema navodima proizvođača njihov najoptimalniji senzor po pitanju potrošnje baterije. Zahvaljujući tome Rival 3 Wireless s jednim punjenjem baterije može raditi i do 400 sati. Potonje se postiže i zahvaljujući novoj SteelSeries Quantum 2.0 Wireless tehnologiji.

Što se senzora tiče njega potpisuje SteelSeries u suradnji s tvrtkom PixArt, a riječ je o optičkom senzoru razlučivosti do 18.000 CPI (counts per inch), akceleracije 35G i brzinom praćenja od 400 IPS. Miš se s računalom može spojiti na dva načina, oba su bežična, a radi se o 2,4 GHz i Bluetooth 5.0 tehnologijama. Proizvođač navodi kako 2,4 GHz USB konekcija osigurava malo kašnjenje od tek jedne milisekunde što igračima omogućava da polling rate od 1.000 Hz iskoriste do maksimuma. Time u bežičnom ruhu igrači dobivaju specifikacije kakve obične imaju žični miševi – malo kašnjenje i precizan odziv.

Nova Quantum 2.0 Wireless tehnologija odlikuje se i po automatskoj optimizaciji kanala čime je osigurana stabilnost bežične veze i prijenosa podataka između miša i njegovog USB prijemnika neovisno o tome radilo se o nižim ili višim frekvencijama. U slučaju pojave smetnji od strane mobitela ili nekog drugog Bluetooth uređaja automatski će se promijeniti kanal komunikacije kako bi se održala stabilnost veze.

Dizajn je ergonomski, kućište od matirane ABS plastike i najbolje će pristajati dešnjacima. Rival 3 Wireless ima ukupno šest mehaničkih tipaka koje potpisuje SteelSeries i koje će izdržati do 60 milijuna pritisaka. Kako je riječ o mišu za igrače proizvođač nije odolio ubacivanju jedne RGB zone koja se nalazi na kotačiću i koja služi za slanje svjetlosnih obavijesti vezano uz stanje baterije i obavijesti iz igraćih naslova.

Dimenzije miša su 120,60 x 58,30 x 21,50 milimetara, a masa mu iznosi između 96 i 106 grama, ovisno o tome koristili se za napajanje jedna ili dvije baterije (AAA). Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Cijena miša je 59,99 eura.