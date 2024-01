SteelSeries Arctis Nova 7P logičan su izbor za gamere koji traže kvalitetan zvuk

Ako ste gamer koji je ikada bio u potrazi za periferijom poput slušalica, vjerojatno ste više puta dobili preporuku za neki SteelSeriesov proizvod, a kako i ne biste, kada ih koriste čak i oni koji zarađuju od igranja igara.

Kao što smo još 2020. godine zaključili u našoj recenziji, SteelSeries Arctis 7P jedne su od najboljih bežičnih slušalica koje gameri mogu kupiti. Iako je riječ o sada već nešto starijem modelu, PlayStation gameri ih i dalje biraju, usprkos tome što koriste zastarjeli Micro-USB priključak umjesto aktualnog USB-C.

No, SteelSeries se nije vodio onom „ako nije pokvareno, nemoj popravljati“ te su izbacili na tržište SteelSeries Arctis Nova 7P, direktnog nasljednika koji donosi nove značajke i poboljšanja, a kojeg se može kupiti u Linksu po cijeni od 214,99 eura. Riječ je, dakle, o slušalicama koje stižu u bojama PlayStationa, no nedajte da vas to zavarava, mogu se koristiti i na ostalim platformama

Jedna od ključnih značajki Arctis Nova 7P slušalica je njihov Nova akustični sustav s High Fidelity driverima koji donosi vrhunsku kvalitetu zvuka. Opremljene su i sa 360° prostornim zvukom i pojačanim parametarskim EQ-om koji gamerima omogućuje da osjete svaki detalj igre oko sebe. Tu je i mikrofon koji uklanja buku pomoću Sonor ClearCast AI algoritama, kao i ComfortMAX sustav za udobnije iskustvo nošenja.

Od ostalih značajki, ove se slušalice mogu pohvaliti trajanjem baterije od 38 sati s opcijom brzog punjenja putem USB-C kabla koje omogućuje šest sati korištenja nakon samo 15 minuta na punjaču. Slušalice, inače, imaju i opciju istodobnog spajanja na dva uređaja, a dobra je stvar što dolaze i s multi-platformskim USB-C dongleom koji je kompatibilan s PlayStationom, PC-jem, Macom, Switchom, Meta Questom 2 i mobitelom.