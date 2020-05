Appleovi korisnici će moći editirati već poslane poruke

Neki servisi kao što su Viber, Slack i Telegram već neko vrijeme u slučaju razmjene poruka imaju mogućnost uređivanja već poslanih poruka. Istu mogućnost uskoro će dobiti i Appleova Messages aplikacija.

Prema pisanju internetske stranice Apple Insider, Apple je zaštitio patent pod brojem 20200133478 i nazivom Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Messaging na 980 stranica i s 200.000 riječi. Opisuje se moguća primjena ove opcije, na primjer korisnik je poslao poruku no primijetio je kako je neku riječ krivo napisao, pa ju s novom opcijom može izmijeniti i tu novu inačicu vidi osoba koja je primila poruku.

Održavati će se i zapis o uređenim porukama, no zasad još uvijek nije poznato kome će biti vidljiva originalna inačica poruke. Osim mogućnosti uređivanja poruka tvrtka iz Cupertina radi i na sustavu kojim će se moći istaknuti vrlo važne poruke, kao i one koje su važne što se tiče vremena kad moraju biti pročitane.

Na kraju patent opisuje i mogućnost proširenja Messages aplikacije s novim opcijama kao što je uporaba Apple Pay funkcija bez napuštanja aplikacije.

Time bi postali konkurencija aplikacijama kao što je kineski WeChat koji unutar same aplikacije za razmjenu poruka sadrži i mini programe za obavljanje drugih aktivnosti kao što je igranje igara i kupnja karti za prijevoz s naglaskom da za obavljanje tih radnji ne treba napuštati osnovnu WeChat aplikaciju.