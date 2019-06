Chrome za Android dobio generator zaporki

Google je izbacio novu inačicu Chrome preglednika za Android. Nova inačica nosi oznaku 75 i sa sobom donosi par poboljšanja postojećih, ali i jednu potpuno novu funkciju.

Podsjetimo, Google je još u Chromeu 74 ubacio podršku za tamne teme, ali ona nije bila jasno označena. Zapravo, nije dobila vlastitu stavku unutar postavki pa je se nije moglo lako aktivirati. Da bi se aktivirala tamna tema bilo je potrebno doskočiti triku – u adresnu liniju bilo je potrebno upisati „Chrome://flags“ te potom postavku „Android Chrome UI dark mode“ promijeniti iz defaulta u enabled.

Sada dolaskom Chromea 75 to više nije potrebno, dovoljno je otići u postavke i uključiti tamnu temu – Settings – Themes te odabrati Light ili Dark temu. Google je ostavio i treću mogućnost kao opciju, system default, kada će boja sučelja biti određena prema onoj koja je odabrana za sustav.

Google je popravio i probleme s prikazom teksta u tabovima. Naime, do sada je tekst bio ispisan crnom bojom, a sada je bijelom čime je postao znatno vidljiviji. Od ove inačice Chrome ima i ugrađen generator zaporki. Generator se pojavljuje automatski kada se pristupi unosu teksta u okvir predviđen za unos zaporki.

Osim znaka ključa, generator ima tipku „Suggest strong password“, tapom na nju Google će izgenerirati snažnu lozinku koju potom možete upotrijebiti prilikom kreiranja novim računa.

Dodana je podrška za Level 2 Web Share API koji omogućava da internetske stranice dijele poveznice na datoteke putem nativnog Share izbornika u Androidu. Do sada je to bilo moguće samo za tekstualne datoteke i web adrese. No da bi potonje radilo, developeri će na svojim internetskim stranicama također morati odraditi svoj dio posla.