Infoart razvio PayDo, sustav plaćanja parkinga bez troškova SMS-a

Možda široj javnosti i nije dovoljno poznata IT tvrtka Infoart, pa spomenimo kako postoje već 28 godina, a uz razna poslovna rješenja (ERP i HR) specijalizirali su se za mobilna plaćanja. Zanimljivo je da su poslovno vrlo aktivni na njemačkom tržištu gdje čak stotinu gradova koristi njihova rješenja u sustavu naplate parkinga. Glavni proizvod im je IGEUS integracijska i platna (payment) platforma. IGEUS platforma mjesečno procesira 800 milijuna transakcija, od čega su dva milijuna naplate parkinga

Boro Sirovica, osnivač i član uprave Infoarta, Damir Hozdic, Mastercard i Mario Hegedus, CEO Infoarta

Infoart je danas predstavnicima medija u Zagrebu prezentirao aplikaciju PayDo namijenjenju za plaćanje parkinga, privatnim i poslovnim korisnicima. Aplikacija omogućava plaćanje satnih, dnevnih, povlaštenih stanarskih, mjesečnih parkirnih karata, kao i plaćanje dnevnih parkirnih karti izdanih od strane kontrolora.

Aplikacija PayDo se ne koristi SMS protokolom za plaćanje parkinga, tako da korisnici moraju imati internetsku vezu u trenutku plaćanja. Time je riješen problem za sve korisnike koji do sada nisu mogli plaćati SMS-om, a to su, određene kategorije poslovnih korisnika, te brojni turisti koji dolaze u Hrvatsku svojim vozilima. Za te skupine korisnika, do sada jedino rješenje za plaćanje parkiranja bila je potraga za parking aparatima kako bi kupili kartu.

Kako PayDo ne krosti SMS protokol nema ni dodatnih troškova prilikom plaćanja parkinga, a i svi troškovi vidljivi su na jednom računu. Moguće je kreirati razne načine plaćanja, povezati plaćanje s kreditnom karticom, uplatiti polog pa s njega plaćati, imati paralelno poslovni i privatni račun itd.

PayDo nudi i promotivnu pogodnost za Mastercard korisnike – 10% od plaćenog iznosa za satne karte vraća se korisniku na promo račun kojeg može koristiti prilikom budućeg plaćanja parkiranja.

Aplikacija PayDo je trenutno dostupna u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Šibeniku, Puli, Poreču, Rovinju i Osijeku. Od 1.5. biti će dostupna u Varaždinu i Sisku a uskoro se očekuje aktivacija i u ostalim gradovima, uključujući i Zagreb (što se tiče Infoarta oni bi taj servis "već sutra" mogli aktivirati u Zagrebu jer infrastrukturno je sve drugo riješeno), kako bi ova usluga bila dostupna na cijelom području Hrvatske.

Aplikaciju PayDo može se preuzeti za mobilne platforme iOS i Android, na ovim linkovima:

iOS: https://tinyurl.com/Paydo2018ios

Android: https://tinyurl.com/paydo2018android