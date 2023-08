Korisnici Apple Musica moći će lakše pronalaziti nove pjesme

Apple Music dobiva novu postaju koja je napravljena za pronalazak novih pjesama. Discovery Station, kako se naziva u aplikaciji, reproducirat će odabrani izbor glazbe na temelju onoga što je korisnik u posljednje vrijeme slušao, a što nije dodao ni u jedan popis za reprodukciju ili na neki drugi način spremio za daljnje preslušavanje.

Kako prenosi 9to5Mac, pjesme unutar Discovery Stationa mijenjat će se na tjednoj bazi, a njihov broj bit će praktički - neograničen.

Discovery Station. Screenshot: Apple Music

Apple nije službeno najavio Discovery Station, ali je svejedno već sad dostupan unutar aplikacije Apple Musica na webu, desktopu i mobitelima. Postaja se može naći klikom na odjeljak Listen Now te odlaskom na Stations for You. Valja napomenuti da sličnu stvar Spotify nudi svojim korisnicima već godinama.