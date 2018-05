Moj Vip v2.0 - novi dizajn i nove mogućnosti

Ako ste korisnik Vipovih usluga ili to tek razmišljate postati, mogla bi vam biti zanimljiva Vipova aplikacija Moj Vip, koja objedinjuje mnogo funkcionalnosti, od praćenja potrošnje, do plaćanja računa ili kupnje bonova.

Vipova aplikacija Moj Vip već dugo je s nama. Još krajem 2012. godine bila je u rubrici App dana na našem starom webu pa možete pogledati kako je to nekad izgledalo. Zanimljivo kako je u startu postojala samo u izvedbi za Android, ne i iOS, što se ubrzo promijenilo.

Ova najnovija inačica, koja je naravno dostupna za obje danas premoćne mobilne platforme (Android, iOS), u mnogočemu je modernizirana, počevši od izgleda, koji se vodi aktualnom filozofijom "manje je više", odnosno karakterizira je čist, minimalistički dizajn. Razvoj je inače trajao deset mjeseci, u što je uključena i istraživačka faza, u kojoj se posebno obraćalo pažnju na to što je korisnicima najvažnije, najpotrebnije kod korištenja takve aplikacije.

Pripremili smo i video od nekoliko minuta u kojem prolazimo kroz aplikaciju, da steknete bolji dojam o tome što aplikacija sve nudi, a u nastavku i detaljniji opis u kojem možete pročitati što karakterizira aplikaciju Moj Vip 2.0.

Kako funkcionira?

Aplikacija se može vezati uz vaš mobilni broj ili se mogu ručno upisati podaci za pristup vašem korisničkom računu. Korisničko ime i lozinku može zapamtiti kako ih ne bi morali svaki put iznova utipkavati. Ako korisnik želi višu razinu sigurnosti, a ne želi svaki put iznova utipkavati korisničko ime i lozinku, može uključiti prijavljivanje putem očitanja otiska prsta.

Glavni ekran nove inačice aplikacije Moj Vip

Sve najbitnije informacije nalaze se već na glavnom ekranu, počevši od pregleda trenutne potrošnje (megabajta, minuta razgovora, poruka), uz iznos koji ste potrošili van tarife/opcija. Tako, primjerice, i brojčano i grafički vidite koliko ste prometa mobilnog Interneta dosad potrošili, odnosno koliko vam je još ostalo u trenutnoj tarifi, a koliko iz dodatnih opcija ili promocija. Slična stvar je i sa SMS-ovima i razgovorima. Kad u obzir uzmete sve te informacije lako vidite na čemu ste - imate li dovoljno megabajta, minuta ili poruka na raspolaganju do kraja mjeseca ili bi vam se više isplatilo uzeti neku od opcija. Na glavnom ekranu ujedno vidite iznos zadnjeg računa i datum do kojeg ga morate platiti.

Do postavki aplikacije dolazi se pritiskom na ikonu lančanika u gornjem desnom kutu glavnog ekrana. Tu se može odrediti hoće li se na glavnom ekranu prikazivati trenutna potrošnja i informacije o zadnjem računu, te hoće li vas se putem push notifikacija obavještavati o zadnjem računu i novostima iz Vipove ponude. Zatim se može odabrati način logiranja u aplikaciju, promijeniti e-mail adresa povezana s tim korisničkim računom, te se precizno mogu podesiti postavke privatnosti. Tako možete odrediti na koji vas način Vipovi agenti (ne) smiju kontaktirati u vezi novih ponuda. U slučaju da korisnik bolje razumije engleski jezik od hrvatskoga, sučelje aplikacije se može prebaciti na engleski jezik, što će biti vrlo korisno strancima.

Računi

Vizualizacija kretanja iznosa računa u zadnjih pola godine - korisno

Već smo se dotakli posljednjeg računa na glavnom ekranu, no računima je posvećen i posebni ekran. Tu će biti koristan grafikon (i popis) s iznosima računa u proteklih pola godine, kako bi korisnik mogao bolje pratiti koliko novca troši na telekomunikacijske usluge.

Vipova vas aplikacija ujedno oslobađa korištenja internetskog ili mobilnog bankarstva, ili pak odlaska u banku, kako biste platili račun. Tako jednostavno pritisnete na gumb Plati račun, zatim na gumb Naprijed, i dolazite do CorvusPayevog obrasca putem kojeg možete unijeti podatke o svojoj debitnoj ili kreditnoj kartici i platiti račun. Podaci o kartici se mogu zapamtiti kako ih ne biste svaki put iznova morali upisivati.

Ako ipak preferirate druge metode plaćanja, aplikacija vam nudi prikaz podataka za plaćanje kako biste znali što točno trebate upisati u obrazac internetskog/mobilnog bankarstva ili na papirnatu uplatnicu, a može vam izgenerirati i odgovarajući barkod.

Račun inače možete preuzeti i u PDF obliku - u osnovi isto ono što otisnuto na papiru primate na kućnu adresu, samo što se radi PDF datoteke ne ruši drveće za proizvodnju papira.

Na ekranu Profil možete dobiti uvid u osobne podatke koje Vip ima o vama, te vidite koju tarifu i usluge trenutno koristite. Uz tarifu vam piše koliki je iznos redovne naknade, te što sve ta tarifa uključuje. Korisnici bonova putem aplikacije mogu u svakom trenutku promijeniti tarifni model.

Na izbor

Opcija ima doista za svakog, a zahtjev za aktivaciju se šalje iz same aplikacije pritiskom na gumb

Želite li aktivirati određenu opciju ili želite li vidjeti koje sve opcije vam se uopće nude, prebacit ćete se na ekran Shop. Tu su opcije razvrstane u tri kategorije: U inozemstvu, Go opcije i Internet opcije. U svakoj od tih kategorija nalazi se hrpa opcija, pri čemu za svaku piše koliko mjesečno košta te koliko megabajta, minuta i/ili SMS poruka pokriva. Ukoliko je korisnik u nedoumici, može pritisnuti ikonu s upitnikom pa će dobiti iscrpne informacije o konkretnoj opciji. To mogu biti vrlo bitne informacije, pogotovo ako je riječ o opcijama koje dosad niste koristili, kako biste se upoznali s uvjetima.

Kategorija "U inozemstvu" pokriva surfanje u roamingu, korištenje putnih minuta za pozive iz svih mreža partnera Vodafonea i unutar EEA zemalja (EU, Norveška, Island i Lihtneštajn), a tu su i kombinirane opcije. "Go opcije" pokrivaju velik ili neograničen promet za specifične usluge, poput korištenja servisa za glazbu (Deezer, Stingray), video (Netflix, HBO GO, OYO, Vip Now) ili komunikaciju (WhatsApp, Viber).

U slučaju da imate više telefonskih linija/brojeva, opcije možete aktivirati i kod tih drugih linija. Tu je također i link putem kojeg dolazite na web-stranicu za kupovanje bona u webshopu. Spomenimo i to da s članom obitelji ili prijateljem koji je na Vipovoj mreži možete podijeliti megabajte, odnosno internetski promet, a možete drugoj osobi i kupiti bon.

Podrška

Korisnička podrška jedna je od najbitnih stvari kod pružanja usluga. Vip se stoga pobrinuo sve vezano uz pomoć korisnicima staviti na zasebni ekran. Tako je tu karta s prodajnim mjestima Vipneta i njihovih partnera, a možda je još bolji prikaz prodajnim mjesta s obzirom na udaljenost od korisnika. Za svako prodajno mjesto piše adresa, radno vrijeme te telefon za kontakt (ako ga ima).

Vip se može kontaktirati na više načina - putem web-formulara, zvanjem službe za korisnike, naručivanjem poziva ili chatom ako je neki slobodni operater online (moramo primijetiti da nam opcija za chat nije uvijek bila dostupna - bila je tu kad smo snimali video, ali nestala je kad smo završavali ovaj tekst). Preostala dva linka na ekranu Podrška vode vas na Vipov forum i na stranicu s najčešćim pitanjima i odgovorima.

Uočili smo da se na servisima koji opslužuju aplikaciju Moj Vip kontinuirano radi (imali smo pristup nekoliko dana i prije javne dostupnosti), pa su povremeni problemi s dohvaćanjem sadržaja s poslužitelja "u hodu" otklonjeni.

Mogućnosti i usluge aplikacije Moj Vip 2.0 ukorak su s današnjim trendovima, te navikama i potrebama korisnika.

Za sam kraj dodajemo i Vipnetov video koji je složen na način da u kratkoj formi objasni korisnicima što im nudi Moj Vip 2.0, pa je i on koristan za sve potencijalne buduće korisnike.