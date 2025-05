Novi Suno nudi nove opcije, više nijansi i detalja

Jedan od predvodnika u području AI generiranja glazbe, tvrtka Suno upravo je predstavila novu verziju svog popularnog alata koja, kako navodi TechRadar, donosi značajna poboljšanja na svim poljima. U verziji 4.5, opcije žanrova znatno su proširene, a Suno sad učinkovitije spaja različite stilove. Vokali su također doživjeli značajno unapređenje; Suno v4.5 sada razumije i interpretira tekstualne opise na potpuno novoj razini, hvatajući još više nijansi i detalja u vokalnoj izvedbi.

Za korištenje novog v4.5 modela potrebna je pretplata na Suno, a cijene počinju od 8 dolara mjesečno za Pro plan Suno

Možda najuzbudljivija nova značajka jest pomoćnik za poboljšanje promptova. Ovaj alat pomaže u kreiranju deskriptivnijih i evokativnijih uputa za AI, što izravno rezultira kvalitetnijim i dojmljivijim pjesmama. Uz to, prethodno ograničenje maksimalne duljine pjesme od četiri minute sada je udvostručeno, pa u verziji 4.5 možete stvarati skladbe duge i do osam minuta.

Za korištenje novog v4.5 modela potrebna je pretplata na Suno, a cijene počinju od 8 dolara mjesečno za Pro plan. Međutim, čak i ako niste pretplatnik, glazbu stvorenu pomoću Suna 4.5 možete poslušati odmah putem Suno aplikacije. Dovoljno je otvoriti aplikaciju na mobilnom uređaju i potražiti sekciju 'Best of v4.5'. Besplatni korisnici Suna ne mogu kreirati pjesme koristeći v4.5 model, ali mogu isprobati alat stvaranjem do 20 pjesama pomoću v4.0 modela, te 10 pjesama dnevno koristeći stariji Suno 3.5.

Iako je ažuriranje Suna dočekano s odobravanjem, postoje i određene kritike. Korisnici i dalje ne mogu specificirati željenu duljinu pjesme prilikom skladanja, a pjesme ponekad završe naglo, bez adekvatnog završetka.