Spotify će do kraja godine uvesti visokokvalitetni streaming glazbe i to skupo naplaćivati

Nakon dugog čekanja, najpopularniji servis za streaming glazbe napokon će uvesti visokokvalitetni streaming do kraja 2025. godine unutar paketa Music Pro

Prošlo je sada već gotovo četiri godine otkako je Spotify najavio da će prijeći na visokokvalitetni streaming. Tada su govorili da će isporučivati korisnicima glazbu u kvaliteti CD formata na sve korisničke uređaje i zvučnike s omogućenim Spotify Connectom, no to se do sada nije dogodilo usprkos pritisku konkurentskih servisa.

Ipak, nešto se konačno pokrenulo. Novo izvješće Bloomberga navodi da Spotify radi na finalizaciji svih detalja oko uvođenja visokokvalitetnog streaminga te da bi ga korisnici mogli dobiti do kraja ove godine. Navodi se, također, da će Spotify za tu opciju naplaćivati dodatnih 5 ili 6 dolara mjesečno te da će se nazivati Music Pro.

Konkurenti poput Apple Musica već neko vrijeme uključuju visokokvalitetni streaming u osnovnu cijenu svoje usluge, ali Spotify navodno planira opravdati dodatnu naknadu uključivanjem značajki poput remiksiranja pjesama i prodaje ulaznica za koncerte. Spotify je nedavno potpisao i višegodišnji ugovor o licenciranju s Warner Music Groupom, a sličan ugovor su potpisali i s Universal Musicom, stoga su moguće i dodatne pogodnosti za pretplatnike na Music Pro.