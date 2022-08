Spotify testira direktnu prodaju ulaznica za koncerte

Do sada je Spotify koristio svoje partnere, kao što su Ticketmaster, Eventbrite i See Tickets, za prodaju ulaznica putem svog Live Events Feeda. S lansiranjem svoje platforme za prodaju ulaznica to bi se moglo promijeniti.

Nova stranica Spotify Tickets trebala bi omogućiti kupnju ulaznica putem samog Spotifyja umjesto preusmjeravanja na stranice partnera. Za kupnju ulaznica putem Spotify Ticketsa potrebno je imati Spotify korisnički račun.

“U Spotifyju rutinski testiramo nove proizvode i ideje kako bismo poboljšali naše korisničko iskustvo. Neki od njih na kraju utiru put za naše šire korisničko iskustvo, a drugi služe samo kao važna saznanja. Tickets.spotify.com je naš najnoviji test. Trenutno nemamo više vijesti o budućim planovima za podijeliti”, rekla je tvrtka u izjavi za TechCrunch.

Usluga u ovoj fazi ne podržava ispis ulaznica niti slanje elektroničkom poštom. Spotify navodi da je potrebno predočiti svoju e-mail potvrdu i važeću osobnu iskaznicu na blagajni prilikom preuzimanja ulaznica.