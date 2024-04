ULETTI – domaća aplikacija za nalaženje igrača za popunu sportskih termina

Svi vi koji se bavite rekreativno sportom barem jednom ste se našli u situaciji da „fali jedan“ za termin ili da netko otkaže u posljednji trenutak pa da termin zbog toga propadne. Ove situacije sada mogu biti uspješno riješene obzirom da je od nedavno dostupna ULETTI mobilna aplikacija koja omogućuje pozivanje drugih korisnika na termin kada vašem timu nedostaje igrača. ULETTI aplikacija gore navedeno trenutno omogućava za više od 25 sportova.

Aplikaciju ULETTI čini posebnom i činjenica da sportski rekreativci na jednom mjestu imaju sve što je potrebno za rekreativno bavljenje sportom: organizaciju svog tima, podjelu tima u grupe, jednostavno kreiranje i prijave na termin, bilježenje rezultata svakog termina, chat između članova tima te, kao što smo prethodno spomenuli, pozivanje drugih korisnika aplikacije kada nedostaje igrača za termin.

Misija ULETTI aplikacije je promicanje rekreacije i zdravoga života. Preuzimanje aplikacije i registracija korisnika su potpuno besplatni. Nakon registracije, korisnik kreira svoj tim, svaki tim ima svoj kod koji se jednostavno može podijeliti svojim prijateljima koji šalju zahtjev za pridruživanjem timu nakon čega ih administrator tima odobrava. Time je kreiran stalni tim ljudi koji igraju određeni termin i za koji se jednostavno može kreirati termin na koji se stalni članovi tima prijavljuju. U trenutku kada tim procijeni da će im za termin nedostajati igrača, jednostavno se pokrene opcija „Invite Players“ čime se putem push notifikacije i obavijesti u aplikaciji pozivaju ostali korisnici aplikacije koji se mogu prijaviti na termin te nakon potvrde prijave od strane administratora tima spasiti zakazani termin.

Za sve korisnike aplikacije koji trenutno nemaju svoj tim ali imaju rezervirano mjesto i vrijeme rekreacije, aplikacija ULETTI omogućuje „Let's Play“ opciju koja je namijenjena upravo takvim korisnicima koji, u nekoliko jednostavnih koraka, mogu pozvati druge korisnike aplikacije na svoj unaprijed rezervirani termin.

Osnivač i idejni začetnik aplikacije je Vedran Turković, IT menadžer s dugogodišnjim iskustvom u razvoju aplikacija koji je na ideju došao iz vlastitog iskustva i situacija koje je doživljavao sa svojim nogometnim timom. Dogodilo mu se nebrojeno puta da se tim nije mogao skupiti za termin jer nije postojao efikasan način za pronaći osobu koja će uletiti i samim time spasiti termin. Tako je i nastalo ime aplikacije ULETTI. Isti problem imaju i drugi sportovi pa čak i npr. tenis gdje su potrebna samo dva igrača za igru.

Od ideje do produkcijskog rada aplikacije prošlo je godinu i pol dana, a na razvoju su radile četiri osobe. Prilikom razvoja nailazilo se na puno izazova, ali svi su uspješno riješeni obzirom da je tim imao silnu želju riješiti problem sa kojim se suočava toliki broj rekreativaca. Nakon lansiranja aplikacije tim se je prvo htio uvjeriti da sve radi kako je i zamišljeno, a kada su to korisnici potvrdili krenulo se je sa marketinškim aktivnostima. ULETTI misiju promoviranja rekreacije i zdravog života do sada su prepoznali respektabilni lokalni mediji, ali i mnoge poznate osobe iz sportskog i poslovnog svijeta, broj korisnika aplikacije kontinuirano raste, iskustva korisnika su iznimno pozitivna, a aplikacija je na određeno vrijeme dospjela na prvo mjesto u kategoriji sporta na App Store i Play Store platformama. ULETTI tim je otvoren za opciju razgovora sa potencijalnim investitorima kako bi se ova lijepa sportska priča nastavila dalje širiti globalno što je vizija od samoga početka.