Enhanced Games: prve olimpijske igre 'poboljšanih' (tj. dopingiranih) sportaša za TikTok generaciju

Biciklist Lance Armstrong, sprinteri Ben Johnson, Tim Montgomery, Pietro Mennea, Florence Griffith-Joyner i Marita Koch, trkači na srednje pruge Wilson Kipketer, Tatjana Kazankina i Jarmila Kratochvílová, skakač u vis Javier Sotomayor, motkašica Jelena Isinbajeva, dizači utega Nijat Rahimov i Tatjana Kaširina... svi su ovi sportaši rušili svjetske rekorde i osvajali zlatna odličja na najvećim natjecanjima da bi prije ili kasnije pali na dopinškim kontrolama i ostali bez rezultata i slave.

'Važno je pobijediti'

No je li to pošteno prema onima koji misle da imaju pravo raditi sa svojim tijelom što hoće i poboljšavati njegove performanse kako bi postigli što bolje rezultate, pitaju se neki. Što zapravo danas znači doping, zašto su uopće neka sredstva zabranjena, a druga nisu i postoje li uopće vrhunski sportaši koji su po tom pitanju doista "čisti"?

"Mi ljudi imamo mogućnost birati kako ćemo trčati svoju utrku, kao i kako ćemo trenirati, a također zadržavamo pravo odlučiti kakav smo sportaš", misao je Juliana Savulescua, profesora Sveučilišta Oxford koja poput moderne inačice misli oca modernog olimpizma Pierrea de Coubertina ("Važno je sudjelovati") pokreće jedan sasvim novi olimpijski pokret koji se zalaže za slobodu dopingiranja sportaša.

Poboljšani svjetski rekordi

"Shvaćamo da neki ljudi vjeruju da su prirodni svjetski rekordi jedina postignuća koja bi se trebala priznati. Iako razumijemo ovo gledište, vjerujemo da sva ljudska postignuća treba slaviti", tvrdi ekipa oko Enhanced Gamesa organizacije koja prkosi svjetskom antidopinškom kodeksu i sportaše koji su ga prekršili slavi kao pionire prava sportaša i znanosti, a njihova postignuća priznaju kao mjerilo ljudskog sportskog postignuća, bilo prirodnog ili pojačanog. Enhanced Games službeno priznaje sve svjetske rekorde koje je osporila Svjetska antidopinška agencija i bilježi ih kao poboljšane svjetske rekorde.

Osnivač D'Souza smatra da ne postoji prihvatljiva alternativa za riječ "doping" i da je "treba ukloniti iz rječnika" Enhanced

Enhanced Games idu i korak dalje te za ljeto 2025. najavljuju "Olimpijske igre za 21. stoljeće", natjecanje u olimpijskom stilu na kojem sportaši slobodno mogu uzimati lijekove za poboljšanje performansi. Iza projekta stoje osnivači Aron D'Souza, odvjetnik koji je zastupao hrvača Hulka Hogana, te financijer i osnivač Cambrian Biopharma Christian Angermayer, ali i ljudi poput Balajija Srinivasana, bivšeg tehničkog direktora kripto mjenjačnice Coinbase ili olimpijca Bretta Frasera. Veliki novac u projekt ulaže i milijarder i politički aktivist Peter Thiel, suosnivač PayPala, Palantir Technologiesa i Founders Funda te prvi vanjski ulagač u Facebook.

Klaunovska predstava?

I dok nacionalna atletska tijela, antidopinške agencije i brojni sportaši njihov projekt nazivaju "opasnošću po zdravlje" , "klaunovskom predstavom" i "šalom", čelnici Enhanced Gamesa marljivo skupljaju milijune za svoj projekt igara koje će biti "pravo, iskreno i otvoreno slavlje znanstvenih inovacija", kako kaže D'Souza. Uostalom, prema njegovim riječima, "44% sportaša ionako priznaje da koristi zabranjene tvari za poboljšanje performansi. Umjesto laganja, učinimo sve to transparentnim.

Enhanced Games će se usredotočiti na ograničeni broj događaja za jednu osobu u područjima atletike, plivanja, gimnastike, borbe i dizanja utega Enhanced

Enhanced Games bit će tako "prvi sportski događaj na svijetu bez testiranja na doping". Testiranja doduše nikad nisu provođena ni na X Gamesu, u skateboardingu, BMX-u, motokrosu, skijanju..., ali Enhanced Games bi trebao biti prvi aktivni sportski događaj za poboljšanje performansi koji ne postavlja neka velika etička i zaštitna pitanja. Na ovim će igrama naime "nekoliko stotina" natjecatelja moći uzimati bilo koje tvari za poboljšanje performansi, od anaboličkih steroida do hormona rasta i nadomjesne terapije testosteronom.

Sportaši pod nadzorom

Anabolički steroidi, navode stručnjaci, izazivaju niz opasnih ili barem neugodnih nuspojava, od neplodnosti i erektilne disfunkcije, do gubitka kose i lošeg tena. Ali D'Souza vjeruje da se lijekovi za poboljšanje učinkovitosti mogu uzimati sigurno. Natjecatelji će tako biti pod stalnim kliničkim nadzorom, imat će puno zdravstveno osiguranje i proći će "cjeloviti zdravstveni pregled" prije natjecanja.

Veliki novac u projekt igara ulaže i milijarder, rizični kapitalist i politički aktivist Peter Thiel Wikipedia

Što ta provjera zapravo uključuje, zasad baš i nije jasno, no činjenica je da se i sada zamalo svaki drugi elitni sportaš prema vlastitom priznanju dopingira - i da ih neizvjesnost posljedica nije spriječilo u konzumaciji zabranjenih sredstava. Enhanced Games barem igra poštenije, kažu njegovi osnivači, i potiče sve sportaše da koriste klinički nadzor, za razliku od tisuća sportaša koji to sada čine ilegalno i lijekove za poboljšanje performansi na crnom tržištu, od zabranjenih hormona rasta, anaboličkih steroida i testosterona, do eritropoetina koji povećava broj crvenih krvnih zrnaca u tijelu.

Olimpijske igre novog doba

"Moderne olimpijske igre su drevni model koji je 1896. ponovno izumio kolonijalistički aristokrat za viktorijanski svijet", kaže D'Souza koji želi stvoriti olimpijske igre za "eru kratke pozornosti i TikTok generacije. Moramo dizajnirati igre za društvene medije i televizijsko emitiranje". A to, prema njemu, znači odbacivanje događaja koji ljude ne zanimaju, poput badmintona, curlinga ili trčanja na duge staze. Izbacuju se i timski sportovi koji zahtijevaju više natjecatelja i složeniju logistiku. Umjesto toga, Enhanced Games će se usredotočiti na ograničeni broj događaja za jednu osobu u područjima atletike, plivanja, gimnastike, borbe i dizanja utega.

Organizatori svoje igre žele organizirati svake godine uvijek na istim borilištima kako bi se izbjegli preveliki troškovi kakvi prate klasične olimpijske smotre Enhanced

"Naš glavni fokus je obaranje svjetskih rekorda", kaže D'Souza. "Želimo samo sportaše koji imaju potencijal za obaranje svjetskih rekorda u sportovima koji su stvarno važni."

Traže se stadioni

Enhanced Games bi se svake godine trebale održavati u SAD-u, uvijek na istom mjestu, i organizatori trenutno pregovaraju s potencijalnim stadionima. Kvalifikacije za nastup trebale bi se održavati i u drugim zemljama poput Velike Britanije, Australije i Indije. Tako bi se izbjegao i golemi financijski problem izgradnje ogromne infrastrukture koja se koristi dva tjedna i potom propada.

"Želimo stvoriti olimpijske igre za eru kratke pozornosti i TikTok generacije", kaže D'Souza Enhanced

Za razliku od Olimpijskih igara, koje nagrađuju samo sportaše koji osvajaju medalje, natjecatelji Enhanced Gamesa bit će plaćeni po nastupu, s bonusima za pobjede i postavljanje svjetskih rekorda. Fondovi bi, nadaju se, trebali biti milijunski kako bi potaknuli sportaše da se prijave za igre.

Novac za sve

Veličina nagradnih fondova za različite događaje ovisila bi o "utjecaju društvenih medija i televizije", što znači da bi, naprimjer, sprinteri na 100 metara sigurno bili bolje plaćeni nego dizači utega. Službenih partnera igara zasad još nema, ali očekuje se suradnja s proizvođačima energetskih pića, farmaceutskim tvrtkama i televizijskim kućama.

U međuvremenu organizatori vode bitku protiv Međunarodnog olimpijskog odbora i sami sebe doživljavaju kao borce za građanska prava i oslobođenje znanosti. Savjete kako se poboljšati nude na svojoj internetskoj stranici, a tamo možete pronaći i popis "poboljšanih svjetskih rekorda", izbrisanih iz službenih evidencija zbog dopinških skandala.