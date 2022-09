WhatsApp značajno olakšava pozivanje korisnika u grupni poziv

WhatsApp uvodi novu značajku Call Links koja će značajno olakšati pozivanje ljudi u grupni poziv. Korisnici će, naime, svojim kontaktima moći podijeliti poveznicu, koja će izravno voditi u grupni poziv.

O ovoj se značajki na Facebooku oglasio i izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, rekavši da će korisnici WhatsAppa moći podijeliti poveznicu za grupni poziv jednim klikom. Riječ je, podsjetimo, o mogućnosti o kojoj se „šuškalo“ još u travnju ove godine.

Screenshot: Facebook

Osim najave Call Links značajke, Zuckerberg je najavio i početak testiranja videopoziva u kojima će moći sudjelovati 32. osobe, umjesto dosadašnjih osam. Iako je to dobar korak naprijed, treba napomenuti da konkurenti WhatsAppa nude pozive i za do 300 osoba, piše The Verge.