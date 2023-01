Zaključavanje incognito kartica od sada moguće u Chromeu na Androidu

Chrome preglednik na Androidu dobiva novu značajku koja će biti korisna onima koji vole anonimno surfati. Riječ je o mogućnosti zaključavanja kartica u privatnom načinu rada (incognito), koju iOS korisnici imaju već duže vrijeme.

Naime, kada korisnik nakon surfanja u privatnom načinu rada odluči zaključati mobitel i nakon nakon vremena ponovno otvoriti incognito kartice, morat će ih otključati pomoću otiska prsta, PIN-a ili specijalnog uzorka za otključavanje.

Značajka se može uključiti odlaskom u Settings (Postavke), zatim Privacy and security (Privatnost i sigurnost), pa klikom na Lock incognito tabs when you leave Chrome (Zaključaj incognito kartice pri napuštanju Chromea).

Uz predstavljanje ove značajke, Google je na svojim stranicama objavio i pet savjeta za sigurnije surfanje.