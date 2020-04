Android 8 Go i giga RAM-a za Galaxy J2 Core 2020

Samsung je predstavio novi pametni telefon iz serije Galaxy J2 Core. Novi model starom je nazivu dodao oznaku tekuće godine iz čega je nastao naziv Galaxy J2 Core 2020. Osim novog naziva između starog modela iz 2018. godine i novog iz 2020. nema prevelikih razlika – tek dupla količina podatkovne memorije.

Naime, dok je Samsung u 2018. godini nudio Galaxy J2 Core u konfiguraciji sa 8 GB i 16 GB interne memorije, model iz 2020., Galaxy J2 Core 2020 dolazi u samo jednoj konfiguraciji, sa 16 GB interne memorije. I to bi bile sve novosti vezano uz ovaj telefon, ostatak specifikacija je identičan originalnom Galaxy J2 Core telefonu iz 2018. godine, čak i softver.

Podsjetimo, Galaxy J2 Core i Galaxy J2 Core (2020) opremljeni su sa 5“ zaslonom niske razlučivosti (540 x 960 točaka), sa po jednom kamerom na svakoj strani kućišta (glavna 8 MP, selfie 5 MP) te čipom Exynos 7570. Navedeni čip ima četiri Cortex-A53 jezgre i grafiku Mali-T720. Samsung je odlučio zadržati istu količinu radne memorije kakvu je isporučivao i uz originalni model iz 2018. godine, a to je 1 GB RAM-a.

Kad smo kod istoga spomenimo i kapacitet baterije koji je i kod novog modela 2.600 mAh. No zahvaljujući skromnijem hardveru to neće biti problem, jer proizvođač navodi kako je baterija kadra izdržati do 14 sati surfanja. Dobra stvar kod baterije je to što ju je moguće promijeniti bez alata što će korisniku omogućiti brzu zamjenu novom ako se baterija isprazni, a punjač ili utičnica nisu dostupni.

Kako nije bilo znatnijeg nadograđivanja hardvera Samsung nije donio odliku ni o nadogradnji softvera. Galaxy J2 Core (2020) isporučuje se sa Androidom 8 Go, istim onim koji pogoni i Galaxy J2 Core i 2018. godine.

Ponuda boja je također ostala ista – Gold, Blue i Black. No cijena je malčice viša. Novi Galaxy J2 Core 2020 na indijskom tržištu gdje je i predstavljen stoji 6.300 rupija (oko 76 eura), što je 100 rupija više u odnosu na model iz 2018. Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.