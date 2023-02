Apple planira ograničiti funkcionalnost USB-C priključka na iPhoneu 15

Europski parlament još je prošlog listopada potvrdio da će svi mobiteli, tableti i fotoaparati koji se prodaju u EU, morati imati USB-C priključak do kraja 2024. godine. To je, naravno, pogodilo i Apple, koji će navodno dovesti USB-C na nadolazeću iPhone 15 seriju ove jeseni. No, čini se da ova promjena neće proći tako „glatko“ za korisnike.

Kako prenosi MacRumors, Apple za USB-C priključak na iPhoneu 15 planira koristiti prilagođeno sučelje integriranog sklopa (IC), koje će im omogućiti autentifikaciju dijelova za povezivanje. Drugim riječima, ako korisnik spoji kabel ili neki dodatak koji nije od Applea, mobitel će to prepoznati i poslati obavijest.

Naime, Apple upravo to radi već godinama sa svojim Lightning priključkom, pa obavijesti upozorenja korisnicima iPhonea nisu stran pojma. Potrebno je, doduše, napomenuti da Appleovi uređaji koji trenutno koriste USB-C priključak, poput 10. generacije iPada, nemaju mogućnost provjere autentifikacije dijelova za povezivanje.

Ako se Apple uistinu odluči na ovakav potez, trenutno nije u potpunosti jasno hoće li to rezultirati dodatnim ograničenjima, poput onih vezanih uz brzo punjenje i brz prijenos podataka.