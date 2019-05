Asus predstavio Zenfone 6, OnePlus killera

Obitelj ZenFone dobila je novog člana, mobitel naziva ZenFone 6. Riječ je o Asusovom flagshipu koji za razumnu količinu novca nudi hardver za kojeg drugi proizvođači traže više. Čini se kako Asus kao glavnog konkurenta vidi OnePlus i njegove uređaje iz serije OnePlus 7.

ZenFone 6 opremljen je velikim, 6,4“ IPS zaslonom koji prekriva 92% prednje strane uređaja. Zaslon je razlučivosti 2340 x 1080 točaka, ima osvjetljenje od 600 nita i podržava HDR10, 100% DCI-P3 i 96% NTSC spektra. Od mogućih oštećenja zaštićen je s Gorilla Glass 6 staklom.

Pogonsku snagu crpi kao i većina drugih flagshipa iz Qualcommovog trenutno najsnažnijeg čipa – Snapdragon 855. Ovisno o modelu, ZenFone 6 moći će se nabaviti u konfiguracijama sa 6 GB i 8 GB RAM-a te sa 64 GB, 128 GB i 256 GB interne memorije.

Što se tiče kamera, ZenFone 6 ima samo dvije kamere, no one se prema potrebi mogu zakretati što ujedno znači kako ima i dvije selfie kamere. Asus navodi kako je zakretni modul kamere testirao na 100 tisuća zakretanja, to bi preračunalo u selfije i godine korištenja bilo oko 28 selfija dnevno u idućih pet godina. Slično kao i kod OnePlusove sedmice, zakretni modul će se automatski vratiti u početni (stražnji) položaj kada uređaj detektira da se nalazi u slobodnom padu.

Budući se radi o istim kamerama, prednje i stražnje kamere imaju istu razlučivost – 48 MP (Sony IMX586) i 13 MP (široki kut od 125 stupnjeva). Kamere mogu snimati video u kvaliteti do 4K (30 i 60 fps), imaju elektronsku stabilizaciju slike, mogućnost snimanja Time Lapse i Slow Motion videa te mogućnost fotografiranja za vrijeme snimanja videa. Također kamere podržavaju AI i mogu razaznati 16 različitih scena snimanja – hranu, nebo, zelene površine, oceane, zalazak sunca, snijeg, kućne ljubimce, ljude i drugo. Detaljne mogućnosti kamera možete proučiti na službenim stranicama proizvođača.

ZenFone 6 ima klasični skener otisaka prstiju i smješten je na stražnjoj strani kućišta. Korisnik može pohraniti do pet otisaka, a iste će senzor prepoznavati u roku od 0,3 sekunde. Dimenzije uređaja su 159,1 x 75,44 x 8,4 (9,1) milimetara, a masa je 190 grama. Kupcima će od 23. svibnja biti na raspolaganju dvije boje kućišta – Twilight Silver i Midnight Black.

Kako smo naveli na početku teksta Asus ovim modelom očito cilja na OnePlus i njegove mobitele iz serije sedam, ali i na druge proizvođače koji u svojoj ponudi imaju slične uređaje. No, za razliku od OnePlusa Asusov ZenFone 6 ima i dodatnih prednosti – primjerice 3,5-milimetarski audio port koji je sve rjeđi na modernim mobitelima, zatim tu je i baterija od 5.000 mAh, mogućnost proširenja podatkovnog prostora memorijskim karticama (microSD do 2 TB), a i cijena od 499 eura za početni model je svojevrsna rukavica u lice OnePlusu. Za najsnažniji 8 GB/256 GB model bit će potrebno izdvojiti i dalje, osjetno nižih, 599 eura.