Širenje vidika uz novi Bug

U središnjoj temi ovomjesečnog Buga bavimo se – monitorima! To zvuči poprilično old school, kao tema broja kakve smo radili nekada, ali mnoge će baš to i razveseliti. I ne bavimo se bilo kakvim monitorima, već ultraširokim

Odlučili smo malo obogatiti sadržaj Buga i uvesti redovite – posebne priloge. Nije to nešto potpuno novo, priloge koje nazivamo BUG[2] priredili smo već mnogo puta (možete ih lako pronaći u našoj digitalnoj arhivi https://www.bug.hr/casopis/), ali do sada smo ih izdavali u nekim posebnim prigodama, a redovno, jednom godišnje, priređivali smo samo BUG[2] s pregledom studija za informatička zanimanja. Taj prilog objavili smo prošlog mjeseca, a već u ovom Bugu dočekat će vas prilog o automobilima. Nastao je u suradnji s ekipom koja vodi naš automobilski web-portal Autonet. Sadržaj je šarolik, ali najviše prostora dali smo pregledu najjeftinijih novih automobila na našem tržištu. S obzirom na izraženi trend rasta cijena automobila posljednjih godina, lijepo je vidjeti da još uvijek postoji solidan izbor modela s cijenom ispod 20 tisuća eura. Istina, nekada se jeftinim automobilima nazivalo one koji su imali cijenu ispod 100 tisuća kuna, ali to je daleka prošlost, o kojoj možemo pričati samo sa sjetom.

I sljedećih mjeseci u svakom će vas Bugu dočekati novi poseban prilog, s različitim tematskim fokusom. Bez brige, nećemo daleko "odlutati", bit će sve to tehnološki profilirano i blisko temama kojima se i inače bavimo na našim web-portalima.

U središnjoj temi ovomjesečnog Buga bavimo se – monitorima! To zvuči poprilično old school, kao tema broja kakve smo radili nekada, ali mnoge će baš to i razveseliti. I ne bavimo se bilo kakvim monitorima, već ultraširokim, koje smo na razini teme broja obradili samo jednom, i to davne 2015. godine, kada su se tek počeli pojavljivati.

Posebnost te teme je i to što ju je napisao Davor Šuštić, koji se već dugo nije primio takvog zadatka, (a nekada ih je proizvodio serijski, svaki mjesec…). Evo kako ju je on najavio: "Mnogo faktora utječe na cjelokupno iskustvo korištenja računala, ali ništa ga ne može toliko promijeniti nabolje, poput kvalitetnog monitora. Neka to bude točka od koje krećemo u ovomjesečnu temu broja. Dodajmo tome i još jednu, donekle kontroverznu tezu, utoliko što nije riječ o uvriježenom mišljenju, već stavu vašeg autora: bilo da govorimo o igranju, bilo o svakodnevnom ili profesionalnog radu, ne postoje bolji monitori od ultraširokih, s omjerom stranica 21:9".

Zanimljivo da je među svim testiranim modelima samo jedan imao ravni ekran, svi ostali bili su zakrivljeni. Svojedobno je postojala skepsa, kada su se počeli pojavljivati takvi monitori, hoće li ih tržište prihvatiti. Očito jest, a evo što Davor kaže o zakrivljenosti: "Premda se na tržištu još uvijek mogu pronaći pojedini ultraširoki monitori s posve ravnim panelima, velika većina ih je zakrivljena. Pritom se naglašenost te krivine opisuje radijusom zakrivljenosti. Što je brojka manja, panel je agresivnije zakrivljen. Kada govorimo o 34-inčnim modelima s omjerom stranica 21:9, optimalan radijus zakrivljenosti jest 1800R, prije svega zato što je za korisnika praktički neprimjetan, a ipak dovoljan da nam malo približi rubove ekrana, s ciljem prirodnijeg popunjavanja vidnog polja, ali i sprečavanja efekta vinjetiranja, do kojeg može doći kod IPS i (češće) VA panela".

Među redovnim hardverskim recenzijama istaknuo bih Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, za koji recenzent Lorenzo kaže da je najzaokruženiji 2-u-1 laptop na tržištu. Opremljen je OLED ekranom osjetljivim na dodir, olovkom i može se potpuno preklopiti (poput "pravih" Yoga). Cijena je, očekivano, za tako ekskluzivni model, poprilično visoka.

Ako vas zanimaju mrežni streameri, nemojte propustiti Vedranov opis modela Bluesound Node Icon, za koji kaže da je najraskošnije opremljeni model u ponudi ovog proizvođača.

Korištenje Windowsa u osnovi je vrlo jednostavno, ali kad-tad pojavi se neki problem za koji nemamo rješenje, pa počnemo istraživati što učiniti. U takvom trenutku dobro će vam doći pregled 20 najboljih pomoćnih alata koje je probrao Matija Gračanin. Ono najvažnije – svi su potpuno besplatni i ništa ne morate platiti da biste ih koristili. Neke možda već znate, ali za dio njih vjerojatno niste ni čuli.

Novi broj je već na kioscima, a naravno dostupan je i u digitalnom izdanju na našim web stranicama!

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro, multiroom zvučnik impresivna dizajna, i u najnovijoj verziji omogućuje isključivo bežičnu konekciju

Instalacija ultraširokog monitora nije trivijalna, i pritom treba biti oprezniji negoli s klasičnim monitorima