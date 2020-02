Black Shark 3 5G s baterijom od 5000 mAh

Iduća generacija Xiaomijevog gamerskog pametnog telefona iz Black Shark serije na tržište bi trebala stići s ugrađenom baterijom čiji kapacitet iznosi 5000 mAh te 5G povezivošću.

Ugrađena baterija nudi brzo punjenje od 0 do 100 za 38 minuta te podršku za do 800 ciklusa punjenja (brzo punjenje od 65 W).

Što se tiče ostalih glasina vezanih za budući Black Shark 3 pametni telefon vrijedi spomenuti zaslon s varijabilnom promjenom frekvencije osvježavanja (60 Hz, 90 Hz, 120 Hz), Qualcommov Snapdragon 865 SoC te do 16 GB interne LPDDR5 memorije.

Kako to obično biva sve navedeno zasad su samo glasine i to do prema svemu sudeći skorašnjeg službenog predstavljanja ovog telefona