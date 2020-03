Caviar najavio Galaxy S20 Ultra optočen zlatom i dragim kamenjem

Ruska tvrtka Caviar poznata je po luksuznim reizdanjima aktualnih pametnih telefona. Na red je došlo i limitirano izdanje Samsungovog Galaxy S20 Ultra pametnog telefona.

Zapravo riječ je o čitavoj kolekciji s tim mobilnim uređajem koja se razlikuju po korištenim luksuznim materijalima, dizajnom stražnje strane uređaja te postavljenom cijenom koja se kreće između 5.660 i 40.210 američkih dolara.

Korisnici mogu izabrati između pet različitih varijanti, to su Fortune Gold Joker, Fortune Ace of Spades, Fortune Ace of Diamonds, Fortune Ace of Hearts i Fortune Ace of Clubs. Materijali koji krase ove telefone uključuju zlato, oniks, rubine i safire.

Valja napomenuti da Caviar ima i druge varijante telefona kao što su Victory Gold, Victory Passion (zmijska koža), Victory Black Titanium (titanij s PVD pokrovom) te Victory Gold and Black Alligator (krokodilska koža i zlato).

Ove kombinacije dostupne su i za druge Samsungove uređaje kao što su Galaxy S20, Galaxy S20 Plus te Galaxy Z Flip. U prodaji je 21 primjerak za svaki model pa se korisnicima savjetuje da požure, a dostava je besplatna za cijeli svijet.