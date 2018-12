Certificiran Xiaomijev prvi Android Go mobitel

Ovih je dana više svjetskih agencija dodijelilo svoje certifikate za prvi Xiaomijev mobitel s Android Go operacijskim sustavom – Redmi Go

Xiaomi je do sada u svojoj ponudi imao isključivo mobitele s operacijskim sustavima Android One i MIUI koji je također Android, ali znatno izmijenjen s njihove strane. No, uskoro će u ponudu stići i jedan mobitel iz linije Redmi koji će se temeljiti na Androidu Go.

Uređaj kodne oznake M1903C3GG po dolasku na tržište zvat će se - Redmi Go. Za sada su ovom uređaju potrebne certifikate dodijelile agencije FCC, EEC i IMDA. O samom uređaju u ovom trenutku nema previše poznatih informacija.

Redmi Go temeljit će se na Androidu 9.0 Pie, odnosno na njegovoj olakšanoj Go Edition inačici. Imat će podršku za dvije SIM kartice, Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth (4.2). Na kojem će se procesoru temeljiti za sada nije poznato kao ni koliku će količinu RAM-a imati. No, ako je za suditi prema ostalim Android Go modelima, Redmi Go ne bi trebao imati više od 1 GB RAM-a.

Dimenzije kućišta su 141 x 71 milimetar, debljina kućišta još nije poznata. Izvor navodi kako bi zbog svojih dimenzija Redmi Go trebao stići sa zaslonom manjim od šest inča, najvjerojatnije 5,9 inča uz omjer stranica od 18:9. Sudeći prema agencijama koje su mu dodijelile certifikate sigurno je kako će se moći nabaviti na američkom, ruskom i singapurskom tržištu.

Na tržištu bi se trebao pojaviti tijekom prvog kvartala 2019. godine. Kako je riječ o Android Go uređaju očekivana cijena je oko 100 USD.