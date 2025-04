Galaxy S25 za poslovne korisnike ima čak 8 godine softverske podrške

Samsung je u siječnju predstavio seriju Galaxy S25, a u veljači je lansirao specijalnu verziju serije za poslovne korisnike, Enterprise Edition. Riječ je o inačici mobitela koju mogu kupiti isključivo tvrtke, a koja dolazi s dodatnim značajkama i podrškom za IT upravljanje, što uključuje Samsung Knox Suite, predinstalirane poslovne alate i jednostavnije upravljanje većim brojem uređaja.

Dok će standardni modeli Galaxyja S25 dobiti ažuriranja sve do Androida 22, odnosno još 7 godina, Samsung je sada potvrdio na svojim stranicama da modeli za poslovne korisnike dobivaju godinu više nadogradnji do Androida 23. Ako se uzme u obzir dosadašnji godišnji ciklus izdavanja Androida, to bi značilo da bi serija Galaxy S25 Enterprise Edition trebala biti softverski podržana do 2032. godine.

Ovom odlukom Samsunga, modeli iz serije Galaxy S25 Enterprise Edition postali su mobiteli s najduljom softverskom podrškom na svijetu.