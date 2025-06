Prodaja Samsungovog Galaxy S25 Edgea ispod svih očekivanja

Prodaja Galaxy S25 Edgea ne ide kako je planirano, tako da planovi da će Edge zamijeniti Plus vjerojatno padaju u vodu

Samsungov pokušaja redefiniranja dizajna mobitela s modelom Galaxy S25 Edge nije baš najbolje prošao. Iako je njihov najtanji flagship stigao u prodaju krajem svibnja, izvori za korejski The Elec otkrivaju da su rezultati prodaje u prvim tjednima značajno ispod očekivanja, zbog čega su već smanjeni planovi o daljnjoj proizvodnji.

Naime, tanki Galaxy S25 Edge trebao je biti potencijalni nasljednik modela Plus u nadolazećoj seriji mobitela, budući da se Plus godina zaredom pokazuje kao najslabije prodavani član Galaxy trojke. No, čini se da ni Edge neće uspjeti preokrenuti taj trend, barem ne u ovoj generaciji.

Štoviše, zbog loše prodaje, još nije poznato hoće li Samsung za 2026. ponovno pokušati s tankim Edgeom ili će se pak vratiti tradicionalnoj postavi na kakvu smo navikli već godinama.