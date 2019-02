HMD se odlučio na izdavanje snažnijih modela Nokije 5.1 Plus

HMD je odlučio na tržište izbaciti dodatne, snažnije modele Nokije 5.1 Plus – novi modeli imat će samo više radne i podatkovne memorije dok će ostatak specifikacija ostati isti

HMD Global Oy, sredinom je srpnja prošle godine predstavio svoju tada najnoviju Nokiju iz linije „X“ – Nokiju X5. Podsjetimo, riječ je o mobitelu s 5,86“ zaslonom kojeg pogoni Nokiju X5 pogoni Helio P60 SoC, a stiže u dvije memorijske konfiguracije sa 3 GB i 4 GB RAM-a te sa 32 GB i 64 GB interne memorije.

nekih mjesec dana kasnije, HMD je predstavio i Nokiju 5.1 Plus koja je u bit isti mobitel, ali koji je namijenjen prodaji na tržištima izvan Kine, uključujući i europsko. No, čini se kako kupcima iz EU mobiteli sa 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije nisu više odveć zanimljivi jer je HMD najavio dolazak dva dodatna, snažnija modela Nokije 5.1 Plus.

Novi modeli imat će po 4 GB i 6 GB RAM-a te po 64 GB interne memorije. Za kupnju će najprije biti dostupni na indijskom tržištu, a potom će stići i do europskog. Najavljene cijene za indijsko tržište su oko 200 USD za $ GB/64 GB model te oko 230 USD za 6 GB/64 GB model. Online prodaja (u Indiji) kreće od danas (7. veljače), a retail prodaja od 12. veljače.

Kada se snažniji modeli Nokije 5.1 Plus pojave u europskim trgovinama za očekivati je kako će im cijena zbog većeg poreza biti nešto veća. Obično se cijenama samo zamijeni znak dolara sa znakom eura te doda PDV zemlje u kojoj se prodaje.

Prema dostupnim podacima, jedina promjena odnosi se na veću količinu radne i podatkovne memorije. Ostale specifikacije HMD neće poboljšavati.