Honor 90 cilja na best buy titulu s pojačanim Snapdragonom 7 Gen 1 i kamerom od 200 MP

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7” OLED (1,200 x 2.664 ~435 PPI), do 120 Hz Čip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 256 GB - 12 GB RAM / 512 GB Stražnje kamere 200 MP (f/1.9, PDAF) + 12 MP ultraširoka i makro (f/2.2, 112˚, AF )

+ 2 MP dubinska (f/2.4) Prednja kamera 50 MP (f/2.4) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5,2 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 66 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161.9 x 74.1 x 7.8 mm / 183 g Operacijski sustav Android 13, Magic UI 7.1 Datum predstavljanja 6. srpnja 2023.

Dok je Honor 80 preskočio europsko tržište, to se nije dogodilo s Honorom 90 koji je ovoga tjedna predstavljen u Parizu, a koji će se moći kupiti u Hrvatskoj od kraja srpnja. Imajući to na umu, novi Honorov mobitel srednjeg ranga ne bi trebali uspoređivati s njegovim „pravim“ prethodnikom, već s Honorom 70 koji je prošloga ljeta došao u Hrvatsku kao nositelj EISA-ine Best Buy titule za tu godinu.

Honor je sa svojim novim midrangerom sadržao prepoznatljivi vizualni identitet, što se posebice može vidjeti na stražnjoj strani mobitela. Honor 90 dolazi sa 6,7-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 2.664 x 1.200 i adaptivne frekvencije osvježavanja do 120 Hz, za kojeg proizvođač kaže da ima maksimalnu HDR svjetlinu od 1.600 nita. Kvalitetnom iskustvu gledanja sadržaja pridonijet će podrška za HDR10+, 100-postotni DCI-P3 spektar boja, PWM dimming od 3.840 Hz, kao i činjenica da je zaslon zakrivljen sa sve četiri strane. Gorilla Glass zaštite i dalje nema, što nekima može biti minus.

Honor 90 pogoni Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition uparen s do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Iako je u ožujku predstavljen Snapdragon 7+ Gen 2 koji nudi 50 posto bolje CPU performanse te do dva puta bolje GPU performanse, valja napomenuti da je ovdje riječ o pojačanoj inačici SoC-a koji se koristi u mobitelima još od svibnja prošle godine. Dakle, SoC u Honoru 90 možda nije jak kao aktualni Snapdragon 7+ Gen 2, ali će i dalje pružati korektne performanse, kako u svakodnevnim zadacima, tako i u mobilnom igranju.

Prošlogodišnji Honor 70 davao je u svim uvjetima dobre fotografije, što smo i sami mogli provjeriti u našem testiranju, a njegov nasljednik trebao bi biti još bolji. Naime, Honor 90 dolazi s 200-megapikselnim glavnim senzorom veličine 1/1,4 inča te otvora blende f/1.9, uz kojeg se smjestio ultraširoki i makro senzor od 12 MP s vidnim poljem od 112 stupnjeva i 2-megapikselni dubinski senzor koji pomaže pri točnijoj procjeni udaljenosti. S prednje strane nalazi se 50-megapikselna selfie kamera.

Honor u svojim materijalima navodi kako je Honor 90 mobitel idealan za vloggere, ponajviše zbog pojedinih efekata i AI tehnologije za uklanjanje šuma u videozapisima. Proizvođač, naime, ističe da ovaj mobitel dolazi s ugrađenim AI vlog asistentom koji omogućuje generiranje kratkih videozapisa spremnih za objavu na društvenim mrežama u samo nekoliko dodira. No, unatoč tim ambicijama, Honor 90 nema optičku stabilizaciju slike, već samo onu elektroničku.

Baterija kapaciteta 5.000 mAh dolazi s podrškom za 66-vatno žično punjenje, koje će napuniti mobitel do 45 posto u 15 minuta. Iz Honora, također, tvrde da je jedno punjenje dovoljno da pruži korisnicima do 19,5 sati neprekidnog gledanja video sadržaja ili jedan dan aktivnog korištenja. Zanimljivo je da na kineskom tržištu Honor 90 dolazi s punjačem u paketu, dok u Europi to nije slučaj, što svakako treba imati na umu pri kupnji ovog mobitela.

Honor 90 moći će se kupiti u zelenoj i crnoj boji, a pretprodaja u Hrvatskoj već je počela i traje sve do 24. srpnja. Cijena za model od 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije iznosi 549.99 eura.