Honor View 20 predstavljen i u Europi - evo naših novih dojmova o flagshipu s "najmanjom rupicom"...

Što sve hardverski nudi novi Honor View 20 saznali smo nedavno u Las Vegasu gdje smo ga prvi put i isprobali, a sada vam donosimo i prve dojmove o kamerama, ležanju telefona u ruci, ekranu te kakav je uopće osjećaj koristiti ekran s rupicom.

Hoće li Honor poremetiti odnose u svijetu mobitela? To se upravo i događa u posljednjih nekoliko mjeseci, a tektonski poremećaj velikih razmjera donosi nikad jači model u odnosu na svoje prethodnike, ali i konkurenciju. U Parizu predstavljeni Honor View 20 kao da cilja prema samom vrhu.

Uvjerili smo se u to CES-u, kako rekosmo, a u sljedećim bismo mjesecima, netom nakon predstavljanja novih Huawei modela mogli vidjeti hardverski još jače modele. Ipak, za sada se Leica optika ekskluzivno (možda i ljubomorno) čuva samo za Huawei modele koji će uskoro doći do broja 30.

Ali, da Honor ozbiljno misli pokazuje stražnja 48-megapikselna Sony kamera, a radi se o samo jednoj od brojnih inovacija kojima View 20 obiluje - to je prva na svijetu kamera visoke razlučivosti sa spomenutih 48 Mpx i s naprednom 3D kamerom. Jasno, najveća je zvijezda malena rupica promjera 4,5 mm u gornjem lijevom kutu od 25 megapiksela (3,05 mm je leća kamere). A sve to pokreće 7-nm čipset Kirin 980 uz vodeno hlađenje koje cirkukira iznad samog čipseta. Da, vrh ponude, u kombinaciji sa 6 ili 8 GB RAM-a te baterijom kapaciteta 4000 mAh koja se brzo puni. Recimo i kako ugrađeni dual frekvencijski GPS senzor ima preciznost do 15 metara.

Što još poželjeti? Kad je već prednja strana kućišta debljine 8,1 mm drugačija od dosadašnjih mobitela možda bi i stražnja mogla biti posebnija? I jeste, ovo što smo isprobali u Parizu na svjetskoj premijeri globalne inačice je prvo kućište na svijetu s Aurora nano teksturom na kojem se nazire slovo V. Inače, od ove godine Honor logo se mijenja pa umjesto naziva honor na stražnjoj strani kućišta (od) sada piše HONOR. Sapphire Blue i Midnight Black boje su koje privlače najviše pozornosti, a tu su još i Phantom Blue i Phantom Red.

Iako je gabaritima sa 6,4 inča dijagonale Honor View 20 veliki mobitel, uz zaobljeno kućište ugodno leži u ruci jer se na dnu kućišta ipak nalazi maleni dio na kojem se telefon može pridržavati. Iza se nalazi staklo, a obje staklene površine povezuje aluminijski okvir. Pokrenemo li igru Fortnite, ona se prikazuje preko cijelog ekrana, dakle ne reže se ekran na dijelu gdje je smještena prednja kamera. Pokrenemo li Youtube video, prikaz se suzuje. Snimamo li video sa stražnjom kamerom, on će se snimati preko cijelog ekrana, s uključenom rupicom.

Stražnja Sony kamera s IMX586 senzorom veličine pola inča i Ultra Clarity modeom s 48 megapiksela daje daleko više detalja, oštrine i jasnoće te postojanosti boja. Napravili smo nekoliko fotki, a uz AI fotka je veličine 10 MB, a bez AI-ja je 8 MB. Može se snimati usporeni video sa 960 sličica u sekundi. TOF 3D stražnja kamera može napraviti 3D model osobe ili predmeta te možemo zatim, recimo, plesati s AR stickerima. AR stickeri u telefonu mogu se sinkronizirati s našim pokretima. Ipak, vrhunac je korištenje stražnje kamere za 3D igre - View 20 se spoji kabelom na televizor ili ekran te se možemo igrati na način da stražnja kamera prati naše pokrete u igri koju igramo, a sve pratimo na ekranu televizora. TOF 3D može čak i izračunati kamorije voća i povrća koje snimamo. Spajanjem mobitela na računalo moguće ga je kontrolirati putem miša i tipkovnice.

Još nekoliko informacija koje smo pokupili s predstavljanja View 20 u Parizu:

Moschino inačicu Honora View 20 predstavio je Gabriel Maggio generalni manager, a dolazi u plavoj i crvenoj boji te uz 8 GB RAM i 256 GB interno.

Fortnite 60 fps verzija dolazi na Honor View 20 dok Honor Guard Fortnite Outfit dolazi ekskluzivno samo na View 20.

Honor je predstavio još nekoliko uređaja u Parizu.

Honor Watch novi je pametni sat dostupan u nekoliko boja te inačicama Magic i Dream. Debljine je 11 mm, što je vrlo tanko kućište za jedan sat. Uz 50 metara vodootpornosti može prepoznati i neki od četiri načina plivanja, ima senzor otkucaja srca koji može raditi 24 sata bez prestanka, a baterija traje do sedam dana. Ima Amoled ekran i ugrađen GPS.

Honor Band 4 je 23 grama teška pametna narukvica, ima Amoled ekran, senzor otkucaja srca, prati aktivnosti tijekom plivanja, radi do 50 m dubine, a 14 dana je trajanje baterije.

Honor FlyPods Lite su Bluetooth slušalice, 12 sati traje baterija, a slušalicama se upravlja dodirom.

Na kraju imamo i preporučene cijene za hrvatsko i europsko tržište dok točne cijene ovise o prodajnom mjestu: