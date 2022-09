iPhone 14 ima A15 Bionic i mogućnost hvatanja satelitskog signala

SPECIFIKACIJE Ekran 6,1” Super Retina XDR OLED (1.170 x 2.532, 19.5:9, ~460 PPI), 60 Hz Čip Apple A15 Bionic RAM / Memorija 4 GB RAM / 128, 256, 512 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, PDAF) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, 112˚) + 2 MP (f/2.4) Prednje kamere 60 MP ultraširoka (f/2.4, 100˚) + 8 MP portretna (f/2.2) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / EVDO / Wi-Fi 802.11 /Bluetooth 5.3 /Satellite Baterija 3.279 mAh (neizmjenjiva) / 100 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora Lighting Dimenzije i masa 146,7 x 71,5 x 7,8 mm / 172 g Operacijski sustav iOS 16 Datum predstavljanja 7. rujna 2022.

Apple je ovoga tjedna na svom Far Out događaju predstavio novu seriju mobitela, koju čini iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max. Iako se Pro modeli mogu pohvaliti vidljivim promjenama u odnosu na prethodnike, isto se ne može reći za „obični“ iPhone 14 koji će biti dostupan za kupnju u Europi po cijeni od 1.000 eura.

Novi iPhone 14 dolazi sa 6,1-inčnim Super Retina XDR OLED zaslonom, razlučivosti 1.170 x 2.532 te frekvencijom osvježavanja od 60 Hz. Riječ je o zaslonu već viđenom na prethodnim modelima, koji, zahvaljujući HDR10 certifikatu i Dolby Vision podršci, nudi i više nego zadovoljavajuć prikaz sadržaja. Za zaštitu od oštećenja i „packi“ od prstiju, tu je keramičko staklo otporno na ogrebotine te oleofobni premaz.

Pogoni ga Apple A15 Bionic, isti SoC kojeg smo imali priliku vidjeti na iPhone 13 modelima. Ipak, treba napomenuti da je riječ o nešto jačoj verziji s 5-jezgrenim GPU-om, koju je koristio prošlogodišnji iPhone 13 Pro i Pro Max. Prema Appleu, to bi trebalo pružiti 18 posto bolje grafičke performanse u odnosu na „obične trinaestice“.

Kad je riječ o kamerama, iPhone 14 i dalje koristi 12-megapikselni glavni senzor, no ovoga puta s blagim poboljšanjima kod otvora blende te 12-megapikselni ultraširoki senzor. Tu je i novi Photonic Engine, koji bi, kako navode iz Applea, trebao značajno poboljšati fotografiranje pri uvjetima slabog osvjetljenja. Za fizički aktivne korisnike, tu je i Action Mode koji pruža bolju stabilizaciju kod snimanja videozapisa. S prednje strane je 12-megapikselna kamera, koja dolazi s boljim autofokusom te otvorom blende f/1.9.

Mogućnost hvatanja satelitskog signala na iPhoneu 14, dizajnirana je kako bi korisnici mogli slati poruke u hitnim slučajevima na područjima bez telefonskog signala. Korisnici će moći objasniti hitnim službama svoju situaciju u obliku poruke, a zauzvrat će dobiti informaciju kad im pomoć stiže. Iz Applea kažu da se poruka s „čistim pogledom“ na nebo može poslati za oko 15 sekundi, ali ako se korisnik nalazi u gustoj šumi, slanje će potrajati nekoliko minuta. Ovu će mogućnost za sada dobiti korisnici u SAD-u i Kanadi.

Apple se oskudno dotaknuo baterije kod novog iPhonea 14, no tvrde da se može napuniti do 50 posto za 30 minuta te da je autonomija bolja od iPhonea 13. Od ostalih značajki, tu je i algoritam za prepoznavanje nesreće, isti onakav kakav ima i novi Apple Watch. Također, američki korisnici mogu kupiti eSim-only verziju mobitela. Inače, iPhone 14 dolazi u pet boja – crnoj (Midnight), bijeloj (Starlight), plavoj (Blue), ljubičastoj (Purple) i crvenoj (Product Red).