iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max dobivaju veće zaslone i najjači SoC do sada

SPECIFIKACIJE Ekran iPhone 16 Pro: 6,3” LTPO Super Retina XDR OLED (1.206 x 2.626, 19.5:9, ~460 PPI), 120 Hz

iPhone 16 Pro Max: 6,9” LTPO Super Retina XDR OLED (1.320 x 2.868, 19.5:9, ~460 PPI), 120 Hz Čip A18 Pro RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB (samo Pro), 256, 512 GB ili 1 TB Stražnje kamere iPhone 16 Pro: 48 MP (f/1.8, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS) + 48 MP ultraširoka (f/2.2, PDAF)

+ 12 MP telefoto 5X (f/2.8, d.p. PDAF, OIS)

iPhone 15 Pro Max: 48 MP (f/1.8, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS) + 48 MP ultraširoka (f/2.2, PDAF)

+ 12 MP telefoto 5X (f/2.8, d.p. PDAF, OIS) Prednja kamera 12 MP (f/1.9, PDAF, OIS) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / EVDO / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.3 /Satellite Baterija Trenutno nepoznato Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa iPhone 16 Pro: 149.6 x 71.5 x 8.3 mm / 199 g

iPhone 16 Pro Max: 163 x 77.6 x 8.3 mm / 227 g Operacijski sustav iOS 18.1 Datum predstavljanja 9. rujna 2024.

Dok su glavnu pažnju neočekivano odnijeli iPhone 16 i iPhone 16 Plus zbog pojedinih vizualnih promjena, nisu ni iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max podbacili na nedavno održanom Appleovom događaju „Glowingtime“. Novi Pro modeli dolaze s A18 Pro, najmoćnijim Appleovim SoC-om za mobitele do sada, boljom autonomijom i poboljšanim kamerama.

Najupečatljivije na prvu je upravo veličina zaslona. Naime, iPhone 16 Pro ima zaslon od 6,3 inča, a Pro Max ide na 6,9 inča, čime ruši rekord za najveći zaslon na iPhoneu. Od puknuća i ogrebotina zaslone štiti najnovija generacija Ceramic Shield zaštite za koju Apple tvrdi da je dvostruko čvršća od stakla na bilo kojem drugom pametnom telefonu.

Apple na novim Pro modelima obećava do 20 posto bolje performanse u usporedbi s njihovim prethodnicima, zahvaljujući, među ostalom, potpuno novom A18 Pro SoC-u. Radi se, kao što smo već spomenuli u uvodu, o najmoćnijem Appleovom SoC-u za mobitele do sada koji je napravljen na 3-nanometarskom proizvodnom procesu. Ima Neural Engine od 16 jezgri, šesterojezgreni GPU koji je do 20 posto brži od prethodnika te CPU od šest jezgri koji je do 15 posto brži i za 20 posto učinkovitiji.

Od kamera, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max imaju 48-megapikselnu Fusion kameru koja ima drugu generaciju Quad Pixel senzora s podrškom za snimanje videozapisa u Dolby Visionu u 4K rezoluciji pri 120 FPS-a, što je prvi put na pametnim telefonima. Tu je i nova 48-megapikselna ultraširoka kamera s automatskim fokusiranjem i mogućnošću makro fotografiranja, kao i 12-megapikselna telefoto kamera s 5x optičkim zumom.

Kao i ostali modeli iz linije, Pro modeli također imaju namjensku tipku Camera Control koja, kako Apple voli reći, zapravo nije tipka već je „rezultat promišljene integracije hardvera i softvera“. Camera Control, kao što i sam naziv nalaže, služi za kontrolu kamere. Korisnici stoga tu tipku mogu koristiti za otvaranje aplikacije kamere, fotografiranje, snimanje, podešavanje zuma, ekspozicije, dubine i slično.

No, što se tiče poboljšanja u drugim pogledima, svakako je važno za reći da će iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max biti Appleovi „glavni igrači“ kad je riječ o njihovom AI paketu značajki, Apple Intelligenceu. Korisnici će te AI značajke, koje inače uključuju pisanje i generiranje tekstova, generiranje fotografija, prevođenje, redizajniran Siri i druge, dobiti novim ažuriranjem, ali one još neće biti dostupne za korisnike unutar Europske unije o čemu smo pisali ovdje.

Pro modeli će kasnije ove godine dobiti i takozvani Visual Intelligence koji pomoću klika na Camera Control tipku daje korisnicima informacije o mjestima kroz koja prolaze, identifikaciju objekta ili životinja i slično. Ako vam to zvuči poznato, sličnu stvar imaju Samsungovi mobiteli sa značajkom Circle to Search, ali i Google Lens koji postoji već neko vrijeme.

Iako je korisnicima iPhonea baterija i inače od velike važnosti, zasigurno će ih razveseliti vijest kada čuju da će iPhone 16 Pro i 16 Pro Max imati najbolju autonomiju do sada, barem tako tvrde iz Applea. Kapacitet baterije još nije službeno otkriven, ta se informacija očekuje u sljedećim tjednima kada će se mobitel moći fizički kupiti i rastaviti.

Dva Pro modela iPhonea 16 bit će dostupna u crnom titanu, prirodnom titanu, bijelom titanu i pustinjskom titanu. Prednarudžbe počinju 13. rujna, a bit će dostupni od 20. rujna po početnoj cijeni od 999 dolara za iPhone 16 Pro te 1,199 dolara za iPhone 16 Pro Max. Europske cijene još nisu poznate.