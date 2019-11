Jedan od Galaxyja S11 je stigao i do Geekbencha

Geekbench je otkrio kako će jedan od standardnih Galaxyja S11 imati 12 GB RAM-a, što je ove godine bio slučaj samo s Plus modelom

Malo-pomalo, gotovo na dnevnoj bazi stižu nove informacije vezano uz novu seriju Samsungovih pametnih telefona – Galaxy S11. Podsjetimo, navedena serija stiže početkom iduće godine, a prema nekim izvorima navodno je poznat i točan datum predstavljanja - 11. veljače 2020. godine.

Do sada smo imali prilike saznati pokoju informaciju (glasine) o telefonima koji će činiti seriju Galaxy S11, do sada se mislilo kako će u ponudi biti pet varijanti u tri veličine. Jedan od njih ovih je dana stigao i do Geekbenchove baze – Galaxy S11 (SM-G986B).

Geekbench 5.0.3 za Android platformu na ime odrađenih Single-Core testova testiranom je uređaju dodijelio 708 bodova, a na ime Multi-Core testova 2.435 bodova. Ako ste na trenutak pomislili kako je vaš trenutni telefon iz srednjeg ili nižeg segmenta snažniji od Samsungovog budućeg flagshipa ne brinite, nije. Geekbench 5 dodjeljuje osjetno manje bodova u odnosu na Geekbench 4.

Nadalje, Geekbench je otkrio kako će model SM-G986B imati 12 GB RAM-a te kako će se temeljiti na Exynos 9830 čipu (osam jezgri, osnovna brzina 1,95 GHz). Nadalje, otkriveno je kako će nova Galaxy S11 serija stići s Androidom 10, što je i bilo za očekivati.

Geekbench je ujedno otkrio kako bi Samsung s novom serijom mogao količinu od 12 GB RAM-a nuditi i unutar standardnih ne-Plus modela, što s aktualnom Galaxy S10 serijom nije slučaj. Naime, jedino Galaxy S10+ ima inačicu i sa 12 GB RAM-a.