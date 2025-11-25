Jesu li sklopivi mobiteli konačno sazreli?

Sklopivi mobiteli već su na tržištu nekoliko godina, no mnogi i dalje postavaljaju pitanje – jesu li dostojni zamijeniti obični mobitel

Prije samo nekoliko godina sklopivi mobitel bili su praktički sinonim za rizičnu kupnju i puni problema, ponajviše zbog krhkih zaslon i problematičnih šarki. Danas ovakvi mobiteli više nisu tolika egzotika, ali jesu li dovoljno sazreli da postanu češći izbor među kupcima?

Kratka povijest razvoja

Oni koji prate tržište pametnih telefona, zasigurno znaju da je sve krenulo s originalnim Galaxy Foldom 2019., koji je definirao osnovni “book” koncept – vanjski zaslon standardne veličine i veliki, tabletoliki zaslon iznutra. Rane serije mobitela bile su jako osjetljive na prašinu i pucanje šarke pa je Samsung u sljedećim generacijama to agresivno popravljao.

Ključni skok dogodio se s Flex Hinge konceptom, koji je omogućio da se zaslon savija izrazito lagano, uz manji nabor i minimalan razmak između polovina uređaja. Današnji Galaxy Z Fold 7 je ekstremno tanak i lagan za svoju klasu, a istovremeno dovoljno robustan da stane uz bok najboljim flagshipima.

Prva generacija Galaxy Folda Foto: Samsung

Za to vrijeme, drugi su proizvođači učili na Samsungovim greškama te su se odmah u startu fokusirali na izdržljivost. Iako je to prije bilo nezamislivo, sada već na tržištu imamo sklopivi mobitel s IP68 certifikatom otpornosti na vodu i prašinu, što daje dodatnu sigurnost korisnicima. Radi se, inače, o Googleovom Pixelu 10 Pro Foldu.

Što nude trenutno najzreliji sklopivi mobiteli?

U segmentu “book” sklopivih mobitela, dvije su glavne filozofije. Galaxy Z Fold 7 naglasak stavlja na ekstremno tanak dizajn, 8‑inčni unutarnji OLED zaslon i 200-megapikselnu glavnu kameru, uz tipični Samsungov paket dugoročnih ažuriranja. Nema podršku za S Pen, punjenje je i dalje slabašno, a cijena ide preko 2.000 eura.

Googleov Pixel 10 Pro Fold ide drugim putem. Nešto je deblji i teži, ali nudi IP68, glatku, “gearless” šarku i magnetski Qi2 ekosustav dodataka. Tensor G5 i Pixel softver čine ga ugodnim za rad na velikom zaslonu, no kamere su korak ispod Pixel 10 Pro serije, što je kod najskupljeg Googleovog mobitela teško ignorirati.

Google Pixel 10 Pro Fold Foto: Google

U ovom kontekstu treba istaknuti Oppo Find N5 koji u Aziji podiže ljestvicu tankoće i autonomije s gotovo nevidljivim naborom na zaslonu, Snapdragon 8 Eliteom, velikom baterijom od 5.600 mAh i vodootpornošću, što ga čini jednim od najzaokruženijih „book“ sklopivih mobitela. Međutim, kod nas ga se ne može kupiti.

Što se tiče „flipova“, Samsungov Galaxy Z Flip 7 donosi konačno ozbiljan 4,1‑inčni vanjski zaslon, 6,9‑inčni unutarnji OLED zaslon i bateriju od 4.300 mAh. I dalje je “samo” IP48, što znači da sitna prašina ostaje realna prijetnja, no sedmogodišnja softverska podrška i provjerena kamera čine ga najsigurnijim izborom za fanove Samsunga.

Motorolin Razr Ultra napada s druge strane. Koristi Snapdragon 8 Elite te ima 165-hercni OLED od 7 inča iznutra te 4 inča izvana. Za razliku od Samsunga, ovaj mobitel ima nešto veću bateriju od 4.700 mAh i brže 68-vatno punjenje, ali zato ima nešto slabiju softversku podrška.

Motorola Razr Ultra Foto: Motorola

Jesu li sklopivi mobiteli još uvijek krhki?

Samsung za Galaxy Z Fold 7 navodi izdržljivost od oko 500.000 savijanja, što uz stotinjak otvaranja dnevno znači više od 10 godina korištenja. Ultra‑tanko staklo unutarnjih zaslona i dalje je osjetljivije na ogrebotine od klasičnog Gorilla Glassa vani, ali je svakako izdržljivije nego što je to nekada bio slučaj

IP ocjene su i dalje šarolike. Većina sklopivih nosi IP48 ili sličan rating, što je dobra zaštita od vode, djelomična od prašine. Pixel 10 Pro Fold s IP68 tu i dalje predvodi, jer je upravo prašina najčešći neprijatelj šarki na dulji rok. Popravci zaslona i šarki, međutim, i dalje su bolni govorimo o stotinama eura u specijaliziranim servisima, pa se proširena jamstva ili osiguranja i dalje isplate više nego kod običnih mobitela.

Usprkos tome, rigorozni test izdržljivosti Zacka Nelsona pokazao je da baterija Pixela 10 Pro Folda može u ekstremnim situacijama eksplodirati, što mu ne ide u prilog izdržljivosti.

Korisnost u praksi

Sklopivi mobiteliu praksi su telefon + tablet. Na 8‑inčnom zaslonu Z Folda 7 ili Pixel 10 Pro Folda istovremeno je ugodno držati tri aplikacije otvorene odjednom ili YouTube iznad X-a i preglednika. Koncepti poput Open Canvasa omogućuju slobodno raspoređivanje prozora, što produktivnost diže iznad bilo kojeg klasičnog mobitela.

Flip modeli, poput Z Flipa 7 i Razr Ultre, više su mobitel + pametni sat. Vanjski zaslon služi za notifikacije, brze odgovore, widgete, navigaciju ili čak cijele aplikacije, bez potrebe za otvaranjem unutarnjeg zaslona. Uz to, zbog samog oblika mobitela, moguće ga je koristiti i kao stalak za bolje selfije.

No, baterija ostaje kritično pitanje. Veliki unutarnji OLED zasloni obožavaju trošiti struju pa većina sklopivih mobitela zapravo nema zadivljujuću autonomiju, pogotovo u kombinaciji s baterijama nižeg kapaciteta. Neke iznimke poput Oppovog Finda N5 i Motoroline Razr Ultre pokazuju da se velik kapacitet i sklopivi dizajn mogu pomiriti, no prosjek je i dalje lošiji nego kod običnih mobitela iste klase.

Softverska optimizacija je daleko bolja nego 2019., ali ne i savršena. Većina popularnih aplikacija razumije preklapanje i promjene orijentacije, no povremeni bugovi, čudni rasporedi elemenata ili razvučeni UI još uvijek podsjećaju da je ovo nova kategorija mobitela u razvoju.

Jesu li onda sklopivi mobiteli zaista sazreli?

Ako gledamo iz perspektive tehnološki osviještenog korisnika, odgovor je - da, sklopivi mobiteli konačno su sazreli. Možete ih bez straha koristiti kao jedini svakodnevni uređaj, uz razinu izdržljivosti i softvera koja više ne djeluje prototipski.

No, i dalje su to premium nišni proizvodi. Cijene koje idu i preko 2.000 eura za pojedine modele, skuplji popravci, vidljiv nabor na zaslonu te upitna dugoročna vrijednost za korisnike kojima tablet ne treba, ostavljaju klasične flagshipe kao racionalniji izbor za većinu ljudi.