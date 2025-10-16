Googleov sklopivi mobitel od skoro 2.000 eura eksplodirao tijekom testa izdržljivosti

Googleov najnoviji sklopiviji mobitel čija cijena starta od 1.899 eura, završio je u oblaku dima nakon savijanja u testu izdržljivosti

Googleov sklopivi mobitel predstavljen još na ljeto, Pixel 10 Pro Fold, stigao je u prodaju prošloga tjedna pa je tako završio i u rukama Zacka Nelsona koji ga je odlučio podvrgnuti svom rigoroznom testu izdržljivosti na YouTube kanalu JerryRigEverything.

Mobitel se solidno nosio s ogrebotinama i tu nije bilo ništa sporno, no test savijanja pokazao se fatalnim. Iako je šarka ostala netaknuta, mobitel je puknuo duž linije gdje se nalaze antene, točno na istom mjestu gdje je puknula i prva generacija Pixel Folda te prošlogodišnji Pixel 9 Pro Fold. Google, dakle, nije ništa naučio.

Međutim, nakon pucanja kućišta, baterija je eksplodirala i ispustila gust oblak dima, što se Nelsonu još nikada nije dogodilo tijekom standardnog testa savijanja. Cijeli test izdržljivosti pogledajte u nastavku.