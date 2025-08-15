U 2024. godini, isporuke sklopivih mobitela na europskom tržištu porasle su za 37 posto u odnosu na 2023. godinu. Analitičari predviđaju da će se rast nastaviti

Europsko tržište sklopivih mobitela bilježi snažan rast. Kako pokazuju podaci Counterpoint Researcha, isporuke u 2024. godini porasle su za 37 posto u odnosu na godinu prije. No, usprkos velikom rastu, sklopivi mobiteli još uvijek čine tek oko dva posto tržišta mobitela u Europi.

Po prvi puta do sada, glavni pokretač prodaje nisu popularni flip modeli, već uređaji poput Samsungovog Galaxy Z Folda koji se preklapaju kao knjiga. Prodaja tih modela porasla je čak 60 posto na godišnjoj razini, no i dalje čine samo 1 posto ukupne ponude mobitela, što je i dalje poprilično oskudno.

Foto: Counterpoint Research

Kad se već govori o Samsungu, analitičari Counterpointa ističu da je Samsung doživio značajan pad udjela na tržištu sklopivih mobitela. Dok je 2022. godine držao čak 98 posto tržišta, do kraja 2023. taj je udio pao na 73 posto, a u 2024. na svega 50 posto. Ostatak tržišta preuzeli su konkurenti, ponajviše Honor koji je skočio na drugo mjesto s udjelom od 34 posto i impresivnim rastom od čak 377 posto.

Upravo bi konkurencija mogla biti glavni razlog zašto je Samsung ove godine odlučio dodatno unaprijediti svoj Galaxy Z Fold 7. Međutim, nisu ni konkurenti „blesavi“. Honor već ovog mjeseca dovodi svoj Magic V5 na europsko tržište, a Google priprema Pixel 10 Pro Fold za listopad. Apple, s druge strane, još uvijek čeka pravi trenutak za predstavljanje sklopivog iPhonea.

Foto: Counterpoint Research

Analitičari Counterpointa očekuje da će sklopivi mobiteli od sljedeće godine zauzimati sve veći udio u premium segmentu. Očekuju ubrzan rast prodaje sljedeće godine, a predviđaju i da će do 2028. ukupna prodaja sklopivih mobitela u Europi dosegnuti gotovo četiri milijuna godišnje.