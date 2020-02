LG najavio nove telefone iz serije K za 2020. godinu

LG je danas na domaćem tržištu (Južna Koreja) predstavi nove pametne telefone iz serije K. Novi modeli na tržište bi trebali stići tijekom drugog kvartala 2020. godine po za sada još uvijek nepoznatim cijenama. No proizvođač je dao do znanja kako one neće biti previsoke.

Unutar nove K 2020 serije telefona LG je predstavio tri modela – K61, K51S i K41S. Što se performansi tiče LG je nastavio ustaljen način davanja naziva svojim telefonima po principu što veći broj, telefon je bolje opremljen i snažniji. Stoga se K61 može smatrati TOP modelom serije.

Sva tri modela imaju 6,5“ FullVision zaslone, ali ne i identične. K61 ima FHD+ zaslon omjera 19.5:9, a K51S i K41S HD+ zaslone omjera 20:9. No svaki od njih se odlikuje tankim rubovima oko i s po jednim okruglim otvor za selfie kameru.

LG K61

LG na svojim stranicama u službenim materijalima navodi kako sva tri modela procesore (SoC) sa osam jezgri, ali ne i o kojim se procesorima točno radi. Vjerujemo kako bi se pohvalili daje riječ o Snapdragonima, a ovako smo skloni vjerovati kako se radi o Mediatekovim čipovima. O kojim god se procesorima radilo, brzina im je 2,3 GHz (K61 i K51S) i 2,0 GHz (K41S).

LG K51S

Da K61 predstavlja sam vrh ponude unutar serije K vidi se i po tome što je jedini dobio 4 GB RAM-a te ovisno o modelu i do 128 GB podatkovnog prostora. Ostala dva modela imaju po 3 GB RAM-a i 32 GB (K41S), odnosno 64 GB (K51S) podatkovnog prostora. Po pitanju baterije proizvođač nije radio razlike te je sve modele opremio baterijama od 4.000 mAh.

LG K41S

Kad su kamere u pitanju LG nije bio toliko široke ruke, već svaki model ima neku svoju konfiguraciju. Svaki od modela ima po četiri kamere sa stražnje te po jednu s prednje strane kućišta. Glavna kamera na K61 ima razlučivost od 48 MP, a selfie kamera od 16 MP. Modeli K51S i K41S imaju glavne kamere od 32 MP i 13 MP te selfie kamere od 13 MP i 8 MP. K61 je dobio 8 MP širokokutnu kameru, makro kameru od 2 MP te dubinsku od 5 MP. K51S i K41S imaju širokokutne kamere od 5 MP te makro i dubinske kamere od 2 MP.

Što se ostalih tehnologija tiče cijela serija uz 2G i 3G mreže podržava i LTE mreže, zatim tu je i podrška za Wi-Fi, Bluetooth, AI CAM, DTS: X 3D Surround Sound, Google Assistant, NFC i druge tehnologije. Napomenimo kako je LG na telefone dodao i posebnu tipki čija je zadaća pokretanje Google Assistanta. Skener otisaka prstiju kod sva tri modela nalazi se na stražnjoj strani kućišta.

Telefoni K61, K51S i K41S ne bi trebali biti odveć lomljivi i bez straha bi ih se moglo moći koristiti na kiši, jer cijela serija udovoljava zahtjevima američkog vojnog standarda MIL-STD 810G. U prodaji će se najprije naći na američkom, a potom i na europskom te drugim tržištima. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.