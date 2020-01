Motorola Edge Plus na Geekbenchu

Nedavno smo imali prilike doznati kako Motorola radi na novom telefonu koji će između ostalog imati i podršku za Stylus. Evan Blass koji je izvor navedene informacije doznao je i kako je u pripremi i telefon s nazivom Edge Plus.

Iako u početku nije bio siguran je li riječ o istom uređaju, naknadni izvještaji upućuju upravno na to – Motorola sa Stylusom i Edge Plus jedan su te isti uređaj. Nedugo potom navedeni uređaj pojavio se i u Geekbenchovoj bazi otkrivši nam tako i dio specifikacija te trenutne performanse.

Sudeći prema detektiranom hardveru te broju osvojenih bodova u Single i Multi-Core testovima Motorola Edge Plus bit će telefon iz flagship domene. Naime, Geekbench je otkrio kako se telefon temelji na Snapdragon 865 čipu koji je Qualcommov najnoviji i trenutno najmoćniji čip za mobilne telefone.

Uz to Motorola Edge Plus ima i 12 GB RAM-a što je očito standard za ovogodišnje flagshipe. Podsjetimo, istu količinu radne memorije imat će i Samsungova Galaxy S20 serija. Softverska platforma je Android, i to u najnovijoj desetoj inačici.

Što se tiče performansi Motorola Edge Plus nije razočarala, barem ne na papiru. Uređaj je testiran pomoću Geekbencha 4.4.0 27. siječnja 2020. godine u večernjim satima. U Single-Core testovima osvojio je 4.108 bodova, a u Multi-Core testovima 12.378 bodova.

Nažalost ostalih informacija o hardveru i mogućnostima telefona za sada nema. No, to ne znači kako već sutra netko od mnogobrojnih leakera neće doznati i objaviti nešto novo o ovom uređaju.