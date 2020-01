Procurile detaljne specifikacije serije Galaxy S20

Zadnjih mjeseci se dosta pisalo o Samsungovim flagshipima iz serije Galaxy S za ovu godinu. Podsjetimo, najprije se mislilo kako će ovogodišnji modeli nositi oznaku S11 da bi se nedavno doznalo kako će brojčane oznake biti u skladu s godinom izdavanja, zbog čega se oznake od S11 do S19 preskaču u koristi naziva Galaxy S20.

Kako god se na kraju nova serija Samsungovih flagshipa zvala, hardver i softver će joj biti isti, a upravo su oni tema zadnjih informacija. Naime, izvor tvrdi kako je uspio doznati službene specifikacije za sva tri modela koje će Samsung predstaviti 11. veljače na ovogodišnjem UNPACKED događaju. Podsjetimo, ako ne bude daljnjih promjena u nazivlju uređaja – navedenog datuma Samsung će predstaviti telefone Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G i Galaxy S20 Ultra 5G.

Odmah iz naziva je jasno kako će sva tri modela, pa i onaj najslabiji, imati podršku za 5G mreže. Sva tri uređaja imat će 120 Hz Infinity-O Dynamic zaslone (AMOLED) razlučivosti 3.200 x 1.440 točaka. Iako im je razlučivost ista, kao i omjer stranica (20:9), dijagonala nije. Najmanji model (S20) imat će tako zaslon dijagonale 6,2“, srednji model (S20 Plus) zaslon od 6,7“, a najveći (S20 Ultra) od 6,9“. Napomenimo i kako se zadnjih dana šuška kako 120 Hz neće biti moguće zadržati ako je razlučivost zaslona postavljena na najveću moguću, već samo na razlučivostima do 2.400 x 1.080 točaka.

Također sva tri modela (barem oni za neameričko tržište) temeljit će se na Exynosu 990. Zanimljivo, iako je popis specifikacija poprilično detaljan, jedan podatak ipak ne dostaje – količina RAM-a. No, ako je za vjerovati ranijim informacijama, sva tri modela bi trebala stići sa 12 GB RAM-a, Ultra i do 16 GB. Slabiji modeli imat će po 128 GB podatkovnog prostora, a najjači Ultra i do 512 GB.

Po pitanju kamera Samsung je (očekivano) napravio razliku u odnosu na najjači model – S20 Ultra. Slabiji modeli (S20 i S20 Plus) imat će stražnje kamere od 12 MP (glavna), 64 MP (telefoto) i 12 MP (ultraširoka) te prednju (selfie) kameru od 10 MP. Galaxy S20 Ultra imat će osjetno kvalitetnije kamere – glavnu od 108 MP, telefoto kameru od 48 MP, 12 MP ultraširoku te selfie kameru od 40 MP. Kod sva ti modela stražnje kamere moći će snimati video do 8K kvalitete, a prednja do kvalitete 4K. Detaljnije informacije o kamerama nalaze se u prilogu.

Tri modela, tri različita kapaciteta baterije. Najmanji kapacitet baterije imat će S20 – 4.000 mAh, srednji model, S20 Plus, imat će i srednji kapacitet baterije od 4.500 mAh, a TOP model S20 Ultra bateriju od 5.000 mAh. Ono u čemu neće biti nikakve razlike (prema izvoru) su otpornost na vodu i prašinu po IP68 standardu te u softveru – Android 10 i One UI 2 korisničko sučelje.

Za kraj dimenzije i masa uređaja. Galaxy S20 5G imat će dimenzije od 152 x 68 x 7,9 milimetara i masu od 164 grama, Galaxy S20 Plus 5G dimenzije od 162 x 74 x 7,8 milimetara i masu od 188 grama, a Galaxy S20 Ultra dimenzije od 167 x 76 x 8,8 milimetara i masu od 221 grama.