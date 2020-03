Motorola Edge+ sa 108 MP kamerom

Zadnjih tjedana pojavljuje se sve više informacija o Motorolinom budućem flagshipu – Motoroli Edge+. Nakon prvih detalja o performansama, koje su stigle krajem siječnja, početkom ožujka stigle su i informacije o pogonskom čipu, bateriji te općenito o dizajnu telefona. Koji dan kasnije pojavile su se i prve informacije o kamerama.

Kako se i do sada moglo vidjeti Motorola Edge+ imat će tri kamere na stražnjoj strani te jednu na prednjoj. No njihova razlučivost je do sada bila nepoznata. Prema izvoru Motorola se odlučila za konfiguraciju 108 MP, 16 MP i 8 MP.

Motorola Moto EDGE+ Camera Specs

108+16+8MP Rear

25MP Front

Punch Hole Size is Ofcourse not that Small pic.twitter.com/1bhQqUtA4h — TechDroider (@techdroider) March 7, 2020

Razlučivost glavne kamere je dakako 108 MP i prema izvoru radi se senzoru kojeg je proizveo Samsung. Za sada nije poznato radi li se o Tetracell inačici senzora kakvu koristi Xiaomi ili Nonacell inačici kakva se nalazi na Galaxy S20 Ultra telefonu. Inače ovo će biti Motorolin prvi flagship nakon dužeg vremena te prvi telefon koji će imati 108 MP kameru. Što se selfija tiče, Izvor navodi kako će Edge+ dobiti selfie kameru razlučivosti 25 MP.

Za sada još uvijek nije poznat termin kada će telefon biti službeno predstavljen. Prvotno je trebao biti tijekom MWC 2020 u Barceloni, no kako je ista otkazana Motorola mora odrediti novi termin.