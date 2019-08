Motorola One Pro (Zoom) - renderi i glavne značajke

Internetska stranica mysmartprice uspjela je doći do kvalitetnijih rendera Motorolinog pametnog telefona – Motorola One Pro (Zoom), a otkrili su i kako stiže s Amazonovom Alexom

Motorola će tijekom sajma IFA 2019 koji će se održati početkom idućeg mjeseca (6. rujna - 11. rujna 2019.) predstaviti par novih pametnih telefona iz serije Motorola One. Jedan od njih trebao bi biti i Motorola One Pro, odnosno Motorola One Zoom kakav će naziv nositi na pojedinim tržištima.

Do sada smo imali prilike saznati kako će Motorola One Pro (Zoom) imati četiri kamere sa stražnje strane kućišta. Sada su zahvaljujući Ishanu Agarwalu stigli i kvalitetniji renderi koji još jednom potvrđuju navedeno. Kako je vidljivo na rednerima ovaj model će za razliku od ostatka serije na vrhu zaslona imati urez u obliku kapljice vode.

Zaslon bi trebao temeljiti na Super AMOLED panelu dijagonale 6,2-inča i FHD+ razlučivosti. Unutar zaslona trebalo bi se naći i mjesta za sve popularniji in-display skener otiska prsta. Pogonsku snagu osigurat će Qualcommov čip iz srednjeg segmenta – Snapdragon 675. Shodno tomu uređaj će imati 4 GB RAM-a i skladišni prostor do 128 GB kojeg će se moći naknadno proširiti pomoću memorijske kartice (microSD).

Jedna od razlika između Motorole One Pro i One Zoom trebala bi biti u tome što će Zoom inačica stići s integriranom Amazanovom Alexom i nekim drugim aplikacijama, poput Amazon Shopping, Amazon Music i Amazon Photos. Naime, upravo su nazivi tih aplikacija vidljivi na novim renderima. Dodatno, One Zoom imat će podršku za brzo punjenje baterija – TurboPower.

Prema izvoru, Motorola One Zoom neće biti dostupna na svim tržištima, već samo na pojedinim. Koja su to za sada nije poznato. Također izvor navodi kako Motorola One Zoom neće biti dio Android One programa pa se može očekivati i gubitak riječi „One“ unutar naziva do dolaska na tržište.