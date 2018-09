Motorola potiho predstavila mobitele One i One Power

Motorola je potiho predstavila svoje nove Android One mobitele – Motorolu One i Motorolu One Power

Motorola je prošlog petka (31. kolovoz 2018.) predstavila nove mobitele iz Android One programa. Riječ je dakako o modelima Motorola One i Motorola One Power o kojima smo već u više navrata pisali na našim stranicama.

Kupcima koji se odluče na kupnju jednog od ova modela Motorola jamči brze i redovne nadogradnje softvera. Štoviše na službenom blogu Motorola navodi kako kupci Motorole One i Motorole One Power mogu računati na tri godine sigurnosnih nadogradnji na mjesečnoj bazi te na dvije velike nadogradnje Androida (Android P i Android Q) od kojih prva, nadogradnja na Android 9.0 Pie stiže ubrzo, nakon službenog predstavljanja uređaja.

Podsjetimo, Motorola One ima 5,9-inčni Max Vision zaslon omjera stranica 19:9 i HD+ razlučivosti, 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Za snimanje fotografija i videozapisa Motorola One dobila je dvostruku kameru sa stražnje strane (13 MP i 2 MP) te jednu od 8 MP s prednje, za selfije i video pozive.

Motorola One temelji se na Qualcommovom Snapdragonu 625 sa osam ARM Cortex A53 jezgri i brzinom od 2.0 GHz. Energiju potrebnu za rad osigurava baterija kapaciteta 3.000 mAh. Baterija podržava tehnologiju brzog punjenja te pomoću TurboCharger punjača dolazi do 6-satne autonomije u samo 20 minuta.

Motorola One Power

Za ljubitelje većih zaslona tu je Motorola One Power. Max Vision zaslon kod ovog modela ima dijagonalu od 6,2 inča, FHD+ rezoluciju te dobro poznati omjer stranica od 19:9. Kupci koji se odluče na nabavku ovog modela moći će izabrati između dvije inačice – sa 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije ili 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije.

Motorola One Power dobila je snažniji SoC – Snapdragon 636 kojeg također potpisuje Qualcomm. I ovaj procesor ima osam jezgri, ali ovog puta osam Kryo 260 jezgri koje rade na brzini od 1,8 GHz.

Kvaliteta kamera na Motoroli One Power je također bolja, barem što se tiče pozadinskih kamera koje su razlučivosti 16 MP i 5 MP, dok se s prednje strane uređaja nalazi kamera od 8 MP kakvu ima i Motorola One. Shodno svom nazivu Motorola One Power ima bateriju velikog kapaciteta – 5.000 mAh. Tehnologija brzog punjenja baterije je prisutna i kod ovog modela, koji do 6-satne autonomije stiže unutar 15 minuta.

Oba modela će najprije stići na indijsko tržište (listopad 2018.), a potom će kroz koji mjesec krenuti prodaja i na drugim tržištima, uključujući i europsko. Motorola je najavila kako će preporučena cijena za Motorolu One na europskom tržištu biti 299 eura dok se oko cijene za Motorolu One Power za sada ne izjašnjava.