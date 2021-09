Njemačka želi da proizvođači telefona pruže sedam godina sigurnosnih ažuriranja

Aktualni prijedlog Europske komisije od proizvođača telefona zahtijeva pet godina sigurnosnih ažuriranja, no njemačka vlada smatra da to nije dovoljno

Vijek softverskih ažuriranja pametnih telefona, čest su razlog zbog kojeg se korisnici odluče na njihovu zamjenu, no to bi se uskoro moglo promijeniti. Naime, njemačka vlada u sklopu pregovora s Europskom komisijom aktivno potiče Europsku uniju da od proizvođača telefona zahtijeva da korisnicima pruže sedam godina sigurnosnih ažuriranja te rezervnih dijelova za uređaje.

Ako ovaj prijedlog uistinu stupi na snagu do 2023. godine, pametni telefoni ostali bi gotovo duplo duže funkcionalni te se navodi da će to uveliko pomoći u ciljevima zaštite okoliša. Osim toga, to bi također moglo pojačati i mobilnu zaštitu, jer prema novim podacima StatCountera, više od 40 posto Android korisnika koristi uređaj koji je prestao primati sigurnosna ažuriranja ili je pri kraju svog vijeka podrške.

Međutim, europska organizacija DigitalEurope, koja među ostalom zastupa i brojne proizvođače pametnih telefona, ne slaže se s prijedlogom njemačke vlade te želi tri godine sigurnosnih ažuriranje, a rezervne dijelove žele ograničiti na samo zaslone i baterije, prenosi heise online.

Podsjećamo da Apple svojim korisnicima nudi pet godina softverskih i sigurnosnih ažuriranja, a Samsung je ove veljače objavio da će njihovi uređaji proizvedeni od 2019. godine pa nadalje, imati sigurnosnu podršku najmanje četiri godine. Valja istaknuti da brojni proizvođači ipak ne slijede slične prakse, pa bi brojni korisnici, vjerujemo, pozdravili prijedlog njemačke vlade.